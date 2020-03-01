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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-01T05:05+0300
https://ria.ru/20200301/1565765951.html
Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости

Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо

05:05 01.03.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 1 мар - РИА Новости. На крытый рынок Старого города Алеппо, пострадавшего от боевых действий, постепенно возвращается жизнь - ремесленники, многие из которых бежали сюда из Идлиба, открывают лавки и возвращаются к своим древним искусствам.
Алеппо, второй по величине город Сирии и его экономическая столица, уже много веков знаменит своим крытым рынком Аль-Мадина - длина его торговых рядов составляет ни много ни мало 13 километров. Аль-Мадина вместе со Старым городом Алеппо в 1986 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние годы Аль-Мадина серьезно пострадал в ходе боевых действий, однако сейчас в его лавки и мастерские постепенно возвращается жизнь. Немалую роль в этом играют беженцы из соседнего Идлиба - под властью боевиков их таланты оказались не востребованы.
"Сегодня там ни работы, ни спокойной жизни. Одни мучения простым людям, которые не хотят воевать. У нас, когда мы решили уехать, все отняли (боевики). Мы, конечно, все потеряли, но здесь лучше, здесь мир. Спасибо огромное России и всем нашим друзьям, кто помог вернуть сюда мир!" – сказал журналистам уроженец Идлиба, профессиональный каменщик Халед Кида. Сейчас он трудится над восстановлением стен древнего рынка Алеппо - а именно над торговыми рядами, где будут делать и продавать ткани и одежду.
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Халед, как и его коллега Мустафа Джамус, бежали из Идлиба. В Алеппо им пришлось начать свою жизнь с чистого листа, несмотря на солидный возраст - например, бросив дома на родине, они теперь вынуждены снимать жилье.
"Алеппо нужно восстанавливать. Я сразу нашел себе место. Здесь я чувствую себя дома. А там, в Идлибе, мы были изгоями. Боевики нас со света сживали", - сказал российским журналистам Мустафа Джамус.
По соседству со стройкой, на которой трудятся Халед и Мустафа, уже открылись первые мастерские. Здесь можно отыскать, например, знаменитую сирийскую чеканку. Мастер Мухаммад, после того, как из старого города выгнали боевиков, вернулся на рынок одним из первых. Восстановил кузню, в которой работал еще его прапрадед. И сегодня стук молотков разносится, как и прежде, по всему кварталу. Ассортименту его лавки позавидует какой-нибудь супермаркет - здесь и сувенирные мечи, шлемы, доспехи, и вполне практичные посуда, светильники. Можно купить даже казан под плов.
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"Все, что я делаю - из меди, а она дорогая. Есть вещи очень старые, это фамильные реликвии, ими владели целые династии, их просят отреставрировать. А есть и заказы на новые вещи, но обязательно, чтобы узоры тоже были традиционные, которым уже по 700—800 лет", - пояснил журналистам Мухаммад Хусейн Нумра.
Здесь же находится еще один беженец из Идлиба – чеканщик Малих Хусейн.
"Работа по меди - вся моя жизнь. Пять лет в Идлибе мне не давали заниматься работой. Все забрали. А здесь я нашел себе место снова", - не без гордости говорит он.
Большинство кузниц пока закрыты, многие известные чеканщики уехали из города, а кто-то и погиб. Тем не менее сегодня здесь вместе с отцами работают сыновья, которым ремесленники передадут секреты своего искусства. А заказов уже столько, что мастера, как Мухаммад, едва успевают. В очереди за медной посудой ручной работы стоят рестораторы и коллекционеры Ближнего Востока и даже Европы.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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