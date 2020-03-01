Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек

СЕУЛ, 1 мар – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 376 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3 526, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

По данным KCDC на 09.00 (03.00 мск), из числа новых случаев 333 обнаружены в городе Тэгу, еще 26 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 17 человек, выздоровели 30 человек. Анализы еще 32 422 человек в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 82, в Тэгу - 2 569 человек. 514 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, 84 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 81 случай заражения.

Как сообщило агентство Рёнхап , самым молодым среди зараженных стал 45-дневный младенец, который родился 15 января и заразился от родителей. У его отца нашли коронавирус на прошлой неделе. Ребенок и его мать были помещены на карантин в их доме в провинции Кёнсан-Пукто, втором по количеству зараженных регионе. По заявлениям врачей, их состояние не вызывает опасений, и после мониторинга их переведут в больницу.

Как следует из информации на сайте МИД РК, уже 78 стран и регионов до различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса. Среди них 35 стран, таких как Сингапур, Израиль, Ирак, ввели запрет на въезд, касающийся либо всех, кто был в Южной Корее, либо тех, кто посетил особо зараженные регионы. 43 различных страны и региона, включая девять регионов Китая, ужесточили проверки или ввели обязательный карантин для всех, кто побывал в Южной Корее в последние две недели.

МИД Южной Кореи не раз обращался к зарубежным коллегам с просьбами воздержаться от принятия запрета на въезд для южнокорейцев. Так, в воскресенье глава МИД Кан Гён Хва в телефонном разговоре с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом попросила США "не принимать избыточные меры", подчеркнув эффективные и прозрачные усилия правительства РК в борьбе с вирусом. США пока лишь подняли уровень опасности для путешествий в Южную Корею и рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок туда.