Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T07:11+0300
https://ria.ru/20200301/1565765894.html
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565217574_0:129:3077:1860_1036x0_80_0_0_b58530f0f21ec0fc477fdb690b471ba5.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек

04:16 01.03.2020 (обновлено: 07:11 01.03.2020)
8696
© REUTERS / Kim Hong-Ji Дезинфекция рынка в Сеуле
Дезинфекция рынка в Сеуле
© REUTERS / Kim Hong-Ji
СЕУЛ, 1 мар – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 376 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3 526, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.
По данным KCDC на 09.00 (03.00 мск), из числа новых случаев 333 обнаружены в городе Тэгу, еще 26 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 17 человек, выздоровели 30 человек. Анализы еще 32 422 человек в работе.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 82, в Тэгу - 2 569 человек. 514 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, 84 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 81 случай заражения.
Как сообщило агентство Рёнхап, самым молодым среди зараженных стал 45-дневный младенец, который родился 15 января и заразился от родителей. У его отца нашли коронавирус на прошлой неделе. Ребенок и его мать были помещены на карантин в их доме в провинции Кёнсан-Пукто, втором по количеству зараженных регионе. По заявлениям врачей, их состояние не вызывает опасений, и после мониторинга их переведут в больницу.
Тест на выявление коронавируса
06:15
Клинику для престарелых в штате Вашингтон проверят на коронавирус
Как следует из информации на сайте МИД РК, уже 78 стран и регионов до различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса. Среди них 35 стран, таких как Сингапур, Израиль, Ирак, ввели запрет на въезд, касающийся либо всех, кто был в Южной Корее, либо тех, кто посетил особо зараженные регионы. 43 различных страны и региона, включая девять регионов Китая, ужесточили проверки или ввели обязательный карантин для всех, кто побывал в Южной Корее в последние две недели.
МИД Южной Кореи не раз обращался к зарубежным коллегам с просьбами воздержаться от принятия запрета на въезд для южнокорейцев. Так, в воскресенье глава МИД Кан Гён Хва в телефонном разговоре с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом попросила США "не принимать избыточные меры", подчеркнув эффективные и прозрачные усилия правительства РК в борьбе с вирусом. США пока лишь подняли уровень опасности для путешествий в Южную Корею и рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок туда.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
123711
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Южная Корея
Члены южнокорейской секты, распространяющей коронавирус, были в Ухане
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 3736 человек
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил действия Турции в Сирии
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
19:47Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Лента новостейМолния