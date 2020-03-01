СМИ: число заразившихся коронавирусом в Испании выросло до 58 человек

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Количество случаев заражения новым Количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании увеличилось до 58, сообщает издание Mundo

Наибольшее число заразившихся – 15 – выявлено в Валенсии. Кроме того, по десять случаев зафиксировано в автономных сообществах Мадрид и Андалусия, семь на Канарских островах, шесть в Каталонии, три в Стране Басков, по два в Кастилии-Леоне и на Балеарских островах, по одному случаю выявлено в Астурии, Кантабрии и Наварре, уточняет издание.

В свою очередь министерство здравоохранения страны сообщало в субботу о 46 заболевших, при этом большинство из них вернулись из поездки в зоны риска в Италии.

Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.