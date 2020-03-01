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2020-03-01T11:28+0300
https://ria.ru/20200301/1565320129.html
Что было в Милане и чего ждать от Недели моды в Париже
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РИА Новости

Что было в Милане и чего ждать от Недели моды в Париже

08:00 01.03.2020 (обновлено: 11:28 01.03.2020)
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© REUTERS / Alessandro GarofaloПоказ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
Показ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Наталья Юрковская. Две главные недели для fashion-индустрии — миланская уже закончилась, парижская продлится до 3 марта. Дамы с собачками оценивают новые коллекции, дизайнеры волнуются, улицы заполняют персонажи, чьи наряды лучше них говорят на модном языке. И все это в окружении толп фотографов и зевак. О трендах с подиума и эпатажные образы стрит-стайла — в материале РИА Новости.

Чье шоу в Милане запомнится надолго?

© AP Photo / Antonio CalanniПоказ коллекции Han Wen осень/зима 2020 в Милане
Показ коллекции Han Wen осень/зима 2020 в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
Показ коллекции Han Wen осень/зима 2020 в Милане
Миланская неделя моды началась с шоу китайского дизайнера из Нью-Йорка под названием China, we are with you. Он хотел настроить мир на волну солидарности с охваченным эпидемией регионом. Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) проследили, чтобы у всех профессионалов, журналистов и байеров из Китая, которые не смогли приехать, был доступ к трансляциям показов.
Выразил поддержку и Армани, выведя на подиум моделей в нарядах архивной кутюрной коллекции Armani Prive, вдохновленной Китаем. Для безопасности публики дефиле провели в пустом театре Armani и транслировали на официальном сайте, в Instagram и на Facebook бренда.
Дизайнер Philipp Plein посвятил показ гибели баскетболиста Коби Брайанта и выпустил инкрустированные стразами джерси в цветах Lakers с номером 24 и надписью Plein вместо названия команды. Все вырученные средства с продаж Филипп пообещал направить в фонд имени Коби и его дочери Джианны Mamba & Mambacita. При этом модели ходили по подиуму между двух золотых вертолетов, словно забыв об обстоятельствах гибели спортсмена. Пляйн крайне неубедительно оправдывается: заказал их задолго до происшествия — отменить не смог.
© REUTERS / Alessandro GarofaloПоказ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
Показ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
1 из 2
Показ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Alessandro GarofaloПоказ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
Показ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
2 из 2
Показ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
1 из 2
Показ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
2 из 2
Показ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Каждое свое шоу для дома Gucci Алессандро Микеле называет ритуалом — зрителям нужно полностью погрузиться в особую атмосферу. Гости проходили по бэкстэйджу (где подготавливали манекенщиц) и остались довольны готической "каруселью".
© AP Photo / Luca BrunoПоказ коллекции Gucci осень/зима 2020 в Милане
Показ коллекции Gucci осень/зима 2020 в Милане
© AP Photo / Luca Bruno
Показ коллекции Gucci осень/зима 2020 в Милане
Приглашением на шоу Moschino был розовый картонный торт, а сет-дизайн напоминал дворец. Модели дефилировали в платьях с юбками панье, сумками-веерами в париках эпохи Рококо. Сам Джереми появился на подиуме со сломанной рукой: подвязка для гипса у него была цвета фуксии.
© AP Photo / Domenico StinellisПоказ Moschino осень-зима 2020/2021
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
© AP Photo / Domenico Stinellis
Показ Moschino осень-зима 2020/2021

Те же, но в Париже

Из Милана зрители, фотографы, журналисты и байеры переехали во Францию. Парижская неделя уже более века считается главной площадкой для модных инноваций.
Одним из дизайнеров дня открытия стал Кеннет Изе. Финалист конкурса LVMH Prize 2019 года не боится работать с яркой цветовой палитрой и использует в коллекциях традиционный текстиль западноафриканских народов.
Изе базируется в Лагосе и сотрудничает с местными мастерами. Один из основных материалов в его коллекциях — сотканная вручную хлопковая ткань с особым плетением aso oke, типичная для народа йоруба. У Изе уже много фанатов, среди которых, к примеру, Наоми Кэмпбелл.
Дебют Фелипе Оливейры Баптисты для модного дома Kenzo стал особенным. В этом году марка празднует 50-летний юбилей. Показ прошел во дворе парижского медицинского университета. На открытом воздухе установили причудливый прозрачный павильон, в котором гости шоу ощущали себя словно в теплице.
© REUTERS / Piroschka van de WouwПоказ коллекции Kenzo осень/зима 2020 в Париже
Показ коллекции Kenzo осень/зима 2020 в Париже
1 из 2
Показ коллекции Kenzo осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de WouwПоказ коллекции Kenzo осень/зима 2020 в Париже
Показ коллекции Kenzo осень/зима 2020 в Париже
2 из 2
Показ коллекции Kenzo осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
1 из 2
Показ коллекции Kenzo осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
2 из 2
Показ коллекции Kenzo осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Фелипе Оливейра Баптиста обратился к работам известного португальского художника Хулио Помара и создал "платья-картины", взяв за основу знаменитые полотна с изображением тигра. Так символ модного дома вновь оказался на подиуме.

Бахрома, корсеты, буфы и другие тренды будущей осени!

Главное слово будущей осени — бахрома! Она была почти у всех. У Дэниела Ли (Bottega Veneta) — на пальто и платьях, до пола, из сваленной шерсти, кожи или хлопка. У Миуччи Прада такие едва ли не все вещи, представленные в коллекции.
© REUTERS / Alessandro GarofaloПоказ коллекции Bottega Veneta осень/зима 2020 в Париже
Показ коллекции Bottega Veneta осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Показ коллекции Bottega Veneta осень/зима 2020 в Париже
Показ Fendi закрывала Кайя Гербер в полупрозрачном черном платье с тончайшей бахромой. Подобный образ макси в пол, с тонкими, разлетающимися в разные стороны нитями, был и у Люси и Люка Мейер (Jil Sander). Alberta Ferretti также поддержал тренд.
© REUTERS / Alessandro GarofaloМодель Кайя Гербер во время показа коллекции Fendi осень/зима 2020 в Милане
Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Fendi осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Fendi осень/зима 2020 в Милане
Широкие рукава станут еще шире будущей осенью. "Фонарики" Сильви Фенди в новой коллекции Fendi на пальто, платьях и кардиганах значительно больше, чем те, к которым мы привыкли, и напоминают буфы эпохи Ренессанса.
У Alberta Ferretti отсылают к эстетике 1980-х, у Dolce & Gabbana рукава вязаные и расшиты фактурными деталями. Главный принцип — форма и размер имеют значение, чем больше, тем лучше!
© REUTERS / Alessandro GarofaloПоказ коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2020 в Милане
Показ коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2020 в Милане
1 из 4
Показ коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Alessandro GarofaloПоказ коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2020 в Милане
Показ коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2020 в Милане
2 из 4
Показ коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Alessandro Garofalo Показ коллекции Alberta Ferretti осень/зима 2020 в Милане
Показ коллекции Alberta Ferretti осень/зима 2020 в Милане
3 из 4
Показ коллекции Alberta Ferretti осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Piroschka van de WouwПоказ коллекции Rochas осень/зима 2020 в Париже
Показ коллекции Rochas осень/зима 2020 в Париже
4 из 4
Показ коллекции Rochas осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
1 из 4
Показ коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
2 из 4
Показ коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
3 из 4
Показ коллекции Alberta Ferretti осень/зима 2020 в Милане
© REUTERS / Alessandro Garofalo
4 из 4
Показ коллекции Rochas осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
У Алессандро Микеле из Gucci корсет прилагался к воздушному платью с оборками, а в коллекции Fendi Сильвия Вентурини-Фенди аккуратно соединила его с полупрозрачным кружевом. Не обошлись без корсетов и у Dolce & Gabbana. Их предлагают носить с одеждой в мужском стиле, поверх рубашек. А самые театральные варианты вывел Джереми Скотт на шоу Moschino.
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
21 февраля, 23:02Культура
На модной неделе в Милане состоялся показ в стиле Марии-Антуанетты
Широкие брюки, рубашки с галстуками, клетчатые костюмы и жакеты, кожаные головные уборы и косынки-банданы — такими будут главные тренды осенне-зимней моды в 2020-2021 годах, если довериться чутью Марии Грации Кьюри (Dior).
© REUTERS / Piroschka van de WouwПоказ коллекции Rochas осень/зима 2020 в Париже
Показ коллекции Rochas осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Показ коллекции Rochas осень/зима 2020 в Париже
Saint Laurent продемонстрировал латекс, лакированную кожу, искусственный мех, кружево и яркие цвета. Женственная обувь, крупные цепи и серьги, а также игривые шейные платки — новая коллекция соединила в себе классику и эпатаж.
© REUTERS / Piroschka van de WouwПоказ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже
Показ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже
1 из 2
Показ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de WouwПоказ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже
Показ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже
2 из 2
Показ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
1 из 2
Показ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
2 из 2
Показ коллекции Saint Laurent осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Бруно Сиалелли задал для Lanvin совершенно новый вектор развития — на смену неоновой коже и нарочитой сексуальности пришли ретрокейпы в духе 1960-х, аксессуары причудливых форм и романтичные платья. Сумки, оснащенные удобными верхними ручками, напоминают упаковки для десертов нескольких размеров — от крупных квадратных до миниатюрных такой же формы и более вытянутых.
© REUTERS / Gonzalo FuentesПоказ коллекци Lanvin осень/зима 2020 в Париже
Показ коллекци Lanvin осень/зима 2020 в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Показ коллекци Lanvin осень/зима 2020 в Париже

Зрители круче моделей

Но главные модники — не на подиуме или за кулисами, а в зале! Так называемые образы streetstyle, удобные и практичные. Преобладали сочетания: расслабленные брючные костюмы в приглушенной цветовой гамме, объемные свитера, деним с удлиненными жакетами и свободные пальто.
То и дело мелькали сумки и мюли от Bottega Veneta, а также грубые ботинки. Самыми популярными цветами у стритстайлеров стали базовые: шоколад и все оттенки кофе с молоком, немного бордо, пастели и цвета фуксии, реже синие и голубые цвета. Публика выглядела элегантно.
Показ коллекции Джорджа Хобейки на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
4 февраля, 08:00Культура
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КультураМиучче ПрадаСтиль жизниНовости культурыGucciДжереми СкоттLanvinDolce & GabbanaНаоми КэмпбеллМиланПариж
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