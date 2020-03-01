Что было в Милане и чего ждать от Недели моды в Париже

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Наталья Юрковская. Две главные недели для fashion-индустрии — миланская уже закончилась, парижская продлится до 3 марта. Дамы с собачками оценивают новые коллекции, дизайнеры волнуются, улицы заполняют персонажи, чьи наряды лучше них говорят на модном языке. И все это в окружении толп фотографов и зевак. О трендах с подиума и эпатажные образы стрит-стайла — в материале РИА Новости.

Чье шоу в Милане запомнится надолго?

© AP Photo / Antonio Calanni Показ коллекции Han Wen осень/зима 2020 в Милане © AP Photo / Antonio Calanni Показ коллекции Han Wen осень/зима 2020 в Милане

Миланская неделя моды началась с шоу китайского дизайнера из Нью-Йорка под названием China, we are with you. Он хотел настроить мир на волну солидарности с охваченным эпидемией регионом. Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) проследили, чтобы у всех профессионалов, журналистов и байеров из Китая, которые не смогли приехать, был доступ к трансляциям показов.

Выразил поддержку и Армани, выведя на подиум моделей в нарядах архивной кутюрной коллекции Armani Prive, вдохновленной Китаем. Для безопасности публики дефиле провели в пустом театре Armani и транслировали на официальном сайте, в Instagram и на Facebook бренда.

Дизайнер Philipp Plein посвятил показ гибели баскетболиста Коби Брайанта и выпустил инкрустированные стразами джерси в цветах Lakers с номером 24 и надписью Plein вместо названия команды. Все вырученные средства с продаж Филипп пообещал направить в фонд имени Коби и его дочери Джианны Mamba & Mambacita. При этом модели ходили по подиуму между двух золотых вертолетов, словно забыв об обстоятельствах гибели спортсмена. Пляйн крайне неубедительно оправдывается: заказал их задолго до происшествия — отменить не смог.

Каждое свое шоу для дома Gucci Алессандро Микеле называет ритуалом — зрителям нужно полностью погрузиться в особую атмосферу. Гости проходили по бэкстэйджу (где подготавливали манекенщиц) и остались довольны готической "каруселью".

© AP Photo / Luca Bruno Показ коллекции Gucci осень/зима 2020 в Милане © AP Photo / Luca Bruno Показ коллекции Gucci осень/зима 2020 в Милане

Приглашением на шоу Moschino был розовый картонный торт, а сет-дизайн напоминал дворец. Модели дефилировали в платьях с юбками панье, сумками-веерами в париках эпохи Рококо. Сам Джереми появился на подиуме со сломанной рукой: подвязка для гипса у него была цвета фуксии.

© AP Photo / Domenico Stinellis Показ Moschino осень-зима 2020/2021 © AP Photo / Domenico Stinellis Показ Moschino осень-зима 2020/2021

Те же, но в Париже

Из Милана зрители, фотографы, журналисты и байеры переехали во Францию. Парижская неделя уже более века считается главной площадкой для модных инноваций.

Одним из дизайнеров дня открытия стал Кеннет Изе. Финалист конкурса LVMH Prize 2019 года не боится работать с яркой цветовой палитрой и использует в коллекциях традиционный текстиль западноафриканских народов.

Изе базируется в Лагосе и сотрудничает с местными мастерами. Один из основных материалов в его коллекциях — сотканная вручную хлопковая ткань с особым плетением aso oke, типичная для народа йоруба. У Изе уже много фанатов, среди которых, к примеру, Наоми Кэмпбелл.

Дебют Фелипе Оливейры Баптисты для модного дома Kenzo стал особенным. В этом году марка празднует 50-летний юбилей. Показ прошел во дворе парижского медицинского университета. На открытом воздухе установили причудливый прозрачный павильон, в котором гости шоу ощущали себя словно в теплице.

Фелипе Оливейра Баптиста обратился к работам известного португальского художника Хулио Помара и создал "платья-картины", взяв за основу знаменитые полотна с изображением тигра. Так символ модного дома вновь оказался на подиуме.

Бахрома, корсеты, буфы и другие тренды будущей осени!

Главное слово будущей осени — бахрома! Она была почти у всех. У Дэниела Ли (Bottega Veneta) — на пальто и платьях, до пола, из сваленной шерсти, кожи или хлопка. У Миуччи Прада такие едва ли не все вещи, представленные в коллекции.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Показ коллекции Bottega Veneta осень/зима 2020 в Париже © REUTERS / Alessandro Garofalo Показ коллекции Bottega Veneta осень/зима 2020 в Париже

Показ Fendi закрывала Кайя Гербер в полупрозрачном черном платье с тончайшей бахромой. Подобный образ макси в пол, с тонкими, разлетающимися в разные стороны нитями, был и у Люси и Люка Мейер (Jil Sander). Alberta Ferretti также поддержал тренд.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Fendi осень/зима 2020 в Милане © REUTERS / Alessandro Garofalo Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Fendi осень/зима 2020 в Милане

Широкие рукава станут еще шире будущей осенью. "Фонарики" Сильви Фенди в новой коллекции Fendi на пальто, платьях и кардиганах значительно больше, чем те, к которым мы привыкли, и напоминают буфы эпохи Ренессанса.

У Alberta Ferretti отсылают к эстетике 1980-х, у Dolce & Gabbana рукава вязаные и расшиты фактурными деталями. Главный принцип — форма и размер имеют значение, чем больше, тем лучше!

У Алессандро Микеле из Gucci корсет прилагался к воздушному платью с оборками, а в коллекции Fendi Сильвия Вентурини-Фенди аккуратно соединила его с полупрозрачным кружевом. Не обошлись без корсетов и у Dolce & Gabbana. Их предлагают носить с одеждой в мужском стиле, поверх рубашек. А самые театральные варианты вывел Джереми Скотт на шоу Moschino.

Широкие брюки, рубашки с галстуками, клетчатые костюмы и жакеты, кожаные головные уборы и косынки-банданы — такими будут главные тренды осенне-зимней моды в 2020-2021 годах, если довериться чутью Марии Грации Кьюри (Dior).

Saint Laurent продемонстрировал латекс, лакированную кожу, искусственный мех, кружево и яркие цвета. Женственная обувь, крупные цепи и серьги, а также игривые шейные платки — новая коллекция соединила в себе классику и эпатаж.

Бруно Сиалелли задал для Lanvin совершенно новый вектор развития — на смену неоновой коже и нарочитой сексуальности пришли ретрокейпы в духе 1960-х, аксессуары причудливых форм и романтичные платья. Сумки, оснащенные удобными верхними ручками, напоминают упаковки для десертов нескольких размеров — от крупных квадратных до миниатюрных такой же формы и более вытянутых.

Зрители круче моделей

Но главные модники — не на подиуме или за кулисами, а в зале! Так называемые образы streetstyle, удобные и практичные. Преобладали сочетания: расслабленные брючные костюмы в приглушенной цветовой гамме, объемные свитера, деним с удлиненными жакетами и свободные пальто.