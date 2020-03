Что было в Милане и чего ждать от Недели моды в Париже

Чье шоу в Милане запомнится надолго?

Миланская неделя моды началась с шоу китайского дизайнера из Нью-Йорка под названием China, we are with you. Он хотел настроить мир на волну солидарности с охваченным эпидемией регионом. Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) проследили, чтобы у всех профессионалов, журналистов и байеров из Китая, которые не смогли приехать, был доступ к трансляциям показов.