В ветклиниках пройдет акция по чипированию домашних животных

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Специальная акция по чипированию питомцев по сниженной цене будет проходить со 2 марта по 30 апреля в 27 ветеринарных клиниках Москвы, сообщается на сайте столичной мэрии. Цена операции будет фиксированной, в эту сумму войдет и стоимость микрочипа.
Чип — долговечный и безопасный носитель информации о домашнем животном, а также универсальное средство его идентификации. Данные, содержащиеся в нем, полезны и при перевозке любимца, и в случае, если он потеряется.
"В этом году мы решили провести акцию до начала сезона отпусков, чтобы хозяева заранее смогли подготовиться к поездке за город или дальнему путешествию. В последнее время горожане стали более ответственно относиться к постановке на учет своих питомцев. Так, в 2019 году в государственных ветеринарных клиниках столицы чипировали свыше шести тысяч домашних собак и кошек. Это на тысячу животных больше, чем годом ранее", — рассказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.
Он добавил, что процедура установки чипа занимает несколько минут и абсолютно безопасна для животного.
Капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информация о нем вносится ветврачом в автоматизированную общую базу данных чипированных животных вместе со сведениями обо всех сделанных прививках, а также контактами хозяина. Если потерявшийся питомец попадает в приют или ветеринарную клинику, сотрудник организации сможет сканером считать номер с чипа и запросить информацию о владельце, чтобы затем связаться с ним.
Кроме того, наличие микрочипа помогает доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену. Также чипирование позволяет опознать потерянного питомца даже за пределами России и вернуть его хозяевам.