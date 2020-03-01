Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-03-01T16:15+0300
https://ria.ru/20200301/1565275659.html
В ветклиниках пройдет акция по чипированию домашних животных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565275555_0:256:2732:1793_1036x0_80_0_0_44091b12eb3b24ce90bad3750a7b7a85.jpg
РИА Новости

В ветклиниках пройдет акция по чипированию домашних животных

08:00 01.03.2020 (обновлено: 16:15 01.03.2020)
1595
© РИА Новости / Андрей СоломоновВрач-ветеринар осматривает пациента, кота - артиста Театра кошек Юрия Куклачева.
Врач-ветеринар осматривает пациента, кота - артиста Театра кошек Юрия Куклачева.
© РИА Новости / Андрей Соломонов
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Специальная акция по чипированию питомцев по сниженной цене будет проходить со 2 марта по 30 апреля в 27 ветеринарных клиниках Москвы, сообщается на сайте столичной мэрии. Цена операции будет фиксированной, в эту сумму войдет и стоимость микрочипа.
Чип — долговечный и безопасный носитель информации о домашнем животном, а также универсальное средство его идентификации. Данные, содержащиеся в нем, полезны и при перевозке любимца, и в случае, если он потеряется.

"В этом году мы решили провести акцию до начала сезона отпусков, чтобы хозяева заранее смогли подготовиться к поездке за город или дальнему путешествию. В последнее время горожане стали более ответственно относиться к постановке на учет своих питомцев. Так, в 2019 году в государственных ветеринарных клиниках столицы чипировали свыше шести тысяч домашних собак и кошек. Это на тысячу животных больше, чем годом ранее", — рассказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Он добавил, что процедура установки чипа занимает несколько минут и абсолютно безопасна для животного.
Кот на диване
28 января, 08:00Хорошие новости
Медицинские госуслуги для четвероногих доступны в Москве
Капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информация о нем вносится ветврачом в автоматизированную общую базу данных чипированных животных вместе со сведениями обо всех сделанных прививках, а также контактами хозяина. Если потерявшийся питомец попадает в приют или ветеринарную клинику, сотрудник организации сможет сканером считать номер с чипа и запросить информацию о владельце, чтобы затем связаться с ним.
Кроме того, наличие микрочипа помогает доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену. Также чипирование позволяет опознать потерянного питомца даже за пределами России и вернуть его хозяевам.
34010128
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостидомашние животныеМоскваРоссия
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18Киселев прокомментировал ситуацию с задержанием журналистов в Турции
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
19:47Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
19:45СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы
Лента новостейМолния