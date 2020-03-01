В ветклиниках пройдет акция по чипированию домашних животных

"В этом году мы решили провести акцию до начала сезона отпусков, чтобы хозяева заранее смогли подготовиться к поездке за город или дальнему путешествию. В последнее время горожане стали более ответственно относиться к постановке на учет своих питомцев. Так, в 2019 году в государственных ветеринарных клиниках столицы чипировали свыше шести тысяч домашних собак и кошек. Это на тысячу животных больше, чем годом ранее", — рассказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.