Роман Чегринец: Крымское землячество создадут в Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Крымское землячество будет создано в Белоруссии, работа над новым общественным объединением уже начата, сообщил глава Белорусской общины Крыма Крымское землячество будет создано в Белоруссии, работа над новым общественным объединением уже начата, сообщил глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец

"В рамках нашего визита в Белоруссию принято решение о создании Крымского землячества Белоруссии. Старт данному процессу уже дан", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, Крым и Белоруссию очень многое связывает.

"Мы похожи ментально, поэтому де-факто российский статус Крыма признается всеми и официальными, и неофициальными структурами, жители Беларуси очень трепетно отнеслись к "Крымской весне" и возвращению Крыма домой. Де-юре мы очень ждем признания от белорусских властей, ибо складывается парадоксальная ситуация, когда одна часть союзного государства вроде как не признает другую часть союзного государства, чем создает в первую очередь проблемы своим же гражданам, в части транспортной логистики и консульских услуг", - сказал Чегринец.

По его словам, в рамках визита крымской делегации в Белоруссию состоялось ряд официальных и не официальных встреч.