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Роман Чегринец: Крымское землячество создадут в Белоруссии
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РИА Новости

Роман Чегринец: Крымское землячество создадут в Белоруссии

14:37 29.02.2020 (обновлено: 14:37 02.03.2020)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Общественной организации "Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым" Роман Чегринец
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец
© РИА Новости / Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Крымское землячество будет создано в Белоруссии, работа над новым общественным объединением уже начата, сообщил глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец.
"В рамках нашего визита в Белоруссию принято решение о создании Крымского землячества Белоруссии. Старт данному процессу уже дан", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Крым и Белоруссию очень многое связывает.
"Мы похожи ментально, поэтому де-факто российский статус Крыма признается всеми и официальными, и неофициальными структурами, жители Беларуси очень трепетно отнеслись к "Крымской весне" и возвращению Крыма домой. Де-юре мы очень ждем признания от белорусских властей, ибо складывается парадоксальная ситуация, когда одна часть союзного государства вроде как не признает другую часть союзного государства, чем создает в первую очередь проблемы своим же гражданам, в части транспортной логистики и консульских услуг", - сказал Чегринец.
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По его словам, в рамках визита крымской делегации в Белоруссию состоялось ряд официальных и не официальных встреч.
"Мы готовим несколько совместных социально-гуманитарных проектов приуроченных к 75-й годовщине Победы", - сказал глава общины.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоман ЧегринецБелоруссияРеспублика Крым
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