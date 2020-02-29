В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии

АНКАРА, 29 фев — РИА Новости. Россия поддерживает власти Сирии, но сказать, что она нацелена на турецких военных в Россия поддерживает власти Сирии, но сказать, что она нацелена на турецких военных в Идлибе , нельзя, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу

"Россия поддерживает режим, но мы не можем сказать, что она нацелена на нас. Вместе с Россией мы работаем над тем, чтобы обеспечить устойчивое перемирие. Вчера у нас была российская делегация, однако, видимо, только президенты могут решить проблему. В первую неделю марта должна состояться их встреча", — сказал Чавушоглу журналистам в Катаре, его цитирует агентство IHA

Эскалация напряженности в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе.

В результате столкновений погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО. В Вашингтоне рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Анкару "в этом кризисе".

Охрана российского посольства в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, Анкара не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018-го. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.