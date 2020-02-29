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В Ливане патруль армии попал в засаду, погиб один военный
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РИА Новости

В Ливане патруль армии попал в засаду, погиб один военный

20:27 29.02.2020
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© AP PhotoЛиванские военные
Ливанские военные
© AP Photo
Ливанские военные. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 фев - РИА Новости. Патруль армии Ливана попал в засаду в районе в города Хермель на востоке Ливана, один военнослужащий погиб, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы военного ведомства.
"Сегодня во время движения военных в район Хермель для встречи с определенным лицом их машина попала в вооруженную засаду в районе Шавагер. В ходе перестрелки один из военных погиб", - написано в заявлении.
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