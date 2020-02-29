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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T21:00+0300
https://ria.ru/20200229/1565665712.html
Роухани: тема Идлиба не должна стать предлогом для вмешательства США
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани: тема Идлиба не должна стать предлогом для вмешательства США

19:57 29.02.2020 (обновлено: 21:00 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 29 фев — РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы тема сирийского Идлиба стала предлогом для вмешательства США в этот вопрос, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Неоднократно подчеркивалось, что решить сирийскую проблему можно только политическим путем и она будет решена посредством диалога. Но мы не должны допустить того, чтобы ситуация в Идлибе стала предлогом для вмешательства и злоупотреблений США сирийской тематикой", — заявил Роухани Путину, следует из заявления на официальном сайте президента Ирана.
Президент Ирана также заявил, что ситуация в Идлибе, где в последнее время наблюдается эскалация напряженности, вызывает беспокойство, и высказался за сохранение результатов сотрудничества Ирана — России — Турции по Сирии, указав на готовность достичь такого решения ситуации в Идлибе, которая бы устраивала стороны.
Помимо Сирии, стороны обсудили ядерную сделку — Роухани поблагодарил Путина за позицию Москвы по ней, а также коронавирус — президент России указал на готовность сотрудничать с Ираном в сфере здравоохранения по этому вопросу.
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Опубликованы подробности разговора Эрдогана и Роухани по Идлибу
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (группировка запрещена в России) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
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Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции ИдлибСирийские войска продолжают отражать массированные атаки террористов в районе города Саракеб в провинции Идлиб. Положение крайне напряженное. Турецкая армия наносит точечные удары по правительственным войскам, применяя беспилотники. Сирийская армия продолжает ожесточенные бои, обороняя недавно освобожденные территории.
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииХасан РоуханиИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинИранСШАВ мире
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