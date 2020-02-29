Роухани: тема Идлиба не должна стать предлогом для вмешательства США

"Неоднократно подчеркивалось, что решить сирийскую проблему можно только политическим путем и она будет решена посредством диалога. Но мы не должны допустить того, чтобы ситуация в Идлибе стала предлогом для вмешательства и злоупотреблений США сирийской тематикой", — заявил Роухани Путину, следует из заявления на официальном сайте президента Ирана.

Президент Ирана также заявил, что ситуация в Идлибе, где в последнее время наблюдается эскалация напряженности, вызывает беспокойство, и высказался за сохранение результатов сотрудничества Ирана — России — Турции по Сирии, указав на готовность достичь такого решения ситуации в Идлибе, которая бы устраивала стороны.

Помимо Сирии, стороны обсудили ядерную сделку — Роухани поблагодарил Путина за позицию Москвы по ней, а также коронавирус — президент России указал на готовность сотрудничать с Ираном в сфере здравоохранения по этому вопросу.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (группировка запрещена в России) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.