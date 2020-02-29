Путин обсудил с Роухани ситуацию вокруг СВПД

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отметили важность сохранения соглашения, сообщила пресс-служба Кремля . Президент РФи лидер Иранаобсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отметили важность сохранения соглашения, сообщила

"Обсуждена также ситуация, сложившаяся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности", - говорится в сообщении.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.