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Генсек ООН поддерживает усилия по запуску межафганского диалога
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РИА Новости

Генсек ООН поддерживает усилия по запуску межафганского диалога

19:06 29.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 29 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает в поддержку усилий по запуску межафганского диалога, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
По его словам, генеральный секретарь подчеркивает важность продолжения общенационального сокращения насилия на благо всех афганцев. "Он поддерживает постоянные усилия всех сторон по созданию благоприятных условий для внутриафганских переговоров и всеобъемлющего мирного процесса", - сказано в заявлении.
Как указал Дюжаррик, генсек надеется, что мечты афганского народа о мире будут воплощены посредством всеобъемлющего процесса под руководством афганцев при значительном участии женщин и молодежи.
США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
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Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.
Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После начала межафганского диалога "Талибан" начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения своих членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года.
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
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Депутат оценил подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикАфганистанТалибанСШАВ мире
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