Генсек ООН поддерживает усилия по запуску межафганского диалога

ООН, 29 фев – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает в поддержку усилий по запуску межафганского диалога, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика

По его словам, генеральный секретарь подчеркивает важность продолжения общенационального сокращения насилия на благо всех афганцев. "Он поддерживает постоянные усилия всех сторон по созданию благоприятных условий для внутриафганских переговоров и всеобъемлющего мирного процесса", - сказано в заявлении.

Как указал Дюжаррик, генсек надеется, что мечты афганского народа о мире будут воплощены посредством всеобъемлющего процесса под руководством афганцев при значительном участии женщин и молодежи.

США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.