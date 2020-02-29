Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-02-29T17:45+0300
https://ria.ru/20200229/1565607838.html
В СЖР раскритиковали аннулирование визы журналисту "Известий"
https://cdn22.img.ria.ru/images/149469/27/1494692791_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_6159f37e6c8feccb351ec77b5cd41bd6.jpg
РИА Новости

В СЖР раскритиковали аннулирование визы журналисту "Известий"

17:45 29.02.2020
680
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание газеты "Известия" на Пушкинской площади
Здание газеты Известия на Пушкинской площади
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Решение Эстонии об аннулировании визы сотрудника "Известий" Андрея Захарова, вызванное точкой зрения журналиста на некоторые вопросы, противоречит свободе слова и мнений, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее корреспондента "Известий" не пустили в Латвию, его шенгенская виза аннулирована по требованию Эстонии. В Таллине объяснили это тем, что, по данным властей, Захаров может представлять угрозу безопасности и публичному порядку. Возмущение, как отметили в пресс-службе МИЦ "Известия", вызвали материалы о преподавании в Эстонии истории национального гей-сообщества и об отказе местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
Четвертый Дельфийский экономический форум
27 февраля, 09:09Медиавойны
Организаторы Дельфийского форума отказали Sputnik в участии
"Основной вопрос вызывает не то, почему и каким образом материалы журналиста несли угрозу безопасности и порядку Эстонии. Проблема в следующем - на свете существует целый ряд стран, в которых официально существует военная цензура, как в Израиле, или политическая, как в КНР. Эстонская Республика более 15 лет является официальным членом ЕС, и в соответствии с принципами этого государственного объединения неустанно декларирует принципы приверженности свободе слова, недопустимости цензуры, широкому выражению мнений, в том числе со стороны СМИ. Безапелляционное же решение об аннулировании визы Захарову, вызванное по сути точкой зрения журналиста на некоторые вопросы, ничего общего со свободой слова и мнений не имеет", - сказал Шафир.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
27 февраля, 15:35Медиавойны
На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов
501010
Обсудить 0
МедиавойныТимур ШафирИзвестия (газета)Союз журналистов РоссииЭстонияЛатвия
Рекомендуем
Знак коронавируса
Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
Андрей Клишас
Клишас обвинил The Washington Post в провокации
Лондон
Лидер палаты общин прокомментировал британский доклад по России
Бывший президент Польши Лех Валенса
Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу
Старый город в Таллине
Эстония объяснила аннулирование визы журналиста "Известий"
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
В Sputnik Турция рассказали о попытке нападения на их сотрудников
Камеры журналистов, установленные в зале Центра международной торговли на Красной Пресне, где пройдет большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение "Синдикат-100"
Парламентские выборы в Израиле
Политологи оценили перспективы третьих за год выборов в Израиле
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
Лента новостейМолния