В СЖР раскритиковали аннулирование визы журналисту "Известий"

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Решение Эстонии об аннулировании визы сотрудника "Известий" Андрея Захарова, вызванное точкой зрения журналиста на некоторые вопросы, противоречит свободе слова и мнений, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее корреспондента "Известий" не пустили в Латвию, его шенгенская виза аннулирована по требованию Эстонии. В Таллине объяснили это тем, что, по данным властей, Захаров может представлять угрозу безопасности и публичному порядку. Возмущение, как отметили в пресс-службе МИЦ "Известия", вызвали материалы о преподавании в Эстонии истории национального гей-сообщества и об отказе местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
"Основной вопрос вызывает не то, почему и каким образом материалы журналиста несли угрозу безопасности и порядку Эстонии. Проблема в следующем - на свете существует целый ряд стран, в которых официально существует военная цензура, как в Израиле, или политическая, как в КНР. Эстонская Республика более 15 лет является официальным членом ЕС, и в соответствии с принципами этого государственного объединения неустанно декларирует принципы приверженности свободе слова, недопустимости цензуры, широкому выражению мнений, в том числе со стороны СМИ. Безапелляционное же решение об аннулировании визы Захарову, вызванное по сути точкой зрения журналиста на некоторые вопросы, ничего общего со свободой слова и мнений не имеет", - сказал Шафир.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.