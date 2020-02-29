Мининформ Белоруссии попросил не нагнетать панику из-за коронавируса

Туристы в масках на одной из улиц Милана

МИНСК, 29 фев - РИА Новости. Мининформации Мининформации Белоруссии в субботу разместило на своем сайте обращение к представителям СМИ, интернет-ресурсов и блогерам, в котором попросило их не нагнетать ситуацию в связи с первым в республике случаем заболевания новым коронавирусом

В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента БНТУ , который прибыл рейсом из Баку. Пациент и все, кто с ним контактировал, помещены в закрытые боксы в инфекционной больнице Минска. Сама больница закрыта на карантин. Под наблюдением медиков находятся 26 одногруппников иранца и семь преподавателей, девушка студента и ее семья. Накануне Минздрав сообщал, что признаков болезни ни у кого из них нет, а первичные анализы на носительство инфекции отрицательные. В ведомстве также отмечали, что в связи с первым случаем коронавируса в республике нет никакой "чрезвычайщины" и поводов для паники.

"Проблема распространения в мире коронавируса 2019-nCov, бесспорно, весьма серьезный информационный повод как для СМИ, так и социальных медиа. И Беларусь здесь не является исключением – все мы видим реакцию различных информплощадок на сообщения о выявлении первого случая заболевания коронавирусом в нашей стране. Безусловно, мы понимаем суть звучащей в этих информационных материалах тревоги… В данной связи мы обращаемся к представителям СМИ, интернет-ресурсов, блогосферы… Мы призываем всех журналистов и блогеров опираться на официальные комментарии и авторитетные мнения специалистов! Не распространяйте информацию тех, кто далек от процесса борьбы с коронавирусом, неспециалистов и прочих ненадежных источников информации", - заявили в ведомстве.

В Мининформе подчеркнули, что компетентными госорганами в стране развернута "плановая, четко отлаженная работа по ликвидации действующих и предупреждению потенциальных угроз распространения коронавируса". В сообщении отмечается, что ситуация в Белоруссии "в контексте указанной угрозы" находится под полным контролем.

"При этом мы ответственно заявляем, что государство по данной проблематике следует политике исключительной открытости информации для общества", - отметили в министерстве. Там также напомнили, что ответственность за распространение недостоверной информации "никто не отменял".