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В Словакии на одном из участков умер член избиркома
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РИА Новости

В Словакии на одном из участков умер член избиркома

15:43 29.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на выборах в Словакии
Избиратель голосует на выборах в Словакии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Избиратель голосует на выборах в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 29 фев – РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Словакии в субботу будет продлено на 1 час, до 23.00 (01.00 мск воскресенья), в связи со смертью члена избирательной комиссии в городе Банска-Бистрица и избирателя в городе Вельки-Кртиш, сообщила журналистам представитель МВД Эва Хмелова.
"В городе Вельки-Кртиш (на юге республики) на избирательном участке скоропостижно скончался мужчина, пришедший голосовать. На одном из избирательных участков в городе Банска-Бистрица (в центральной части страны) скончалась член избирательной комиссии. В связи с этим, данные избирательные участки были временно закрыты. Поэтому членами Центральной избирательной комиссии принято решение о продлении процедуры голосования на 1 час, до 23.00 субботы", - сказала Хмелова.
Исторический центр Братиславы
Вчера, 09:12
В Словакии стартовали парламентские выборы
Парламентские выборы в Словакии начались в субботу в 7.00 (9.00 мск). В голосовании могут участвовать около 4,4 миллионов граждан в возрасте от 18 лет. На 150 мест в парламенте претендуют 14 партий и движений. Согласно последним опросам общественного мнения, состоявшимся в середине февраля, наибольшую поддержку на выборах могут получить ныне правящая партия "Курс – социальная демократия" и центристская партия "Обыкновенные люди и независимые личности", которая до сих пор неизменно находилась в оппозиции.
Президент республики Зузана Чапутова после голосования на своем избирательном участке заявила, что результаты нынешних выборов наглядно покажут направление развития Словакии на обозримое будущее.
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Вчера, 01:38
Процедура выборов в парламент Словакии
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Зузана ЧапутоваСловакияВ мире
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