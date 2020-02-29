В Словакии на одном из участков умер член избиркома

"В городе Вельки-Кртиш (на юге республики) на избирательном участке скоропостижно скончался мужчина, пришедший голосовать. На одном из избирательных участков в городе Банска-Бистрица (в центральной части страны) скончалась член избирательной комиссии. В связи с этим, данные избирательные участки были временно закрыты. Поэтому членами Центральной избирательной комиссии принято решение о продлении процедуры голосования на 1 час, до 23.00 субботы", - сказала Хмелова.

Парламентские выборы в Словакии начались в субботу в 7.00 (9.00 мск). В голосовании могут участвовать около 4,4 миллионов граждан в возрасте от 18 лет. На 150 мест в парламенте претендуют 14 партий и движений. Согласно последним опросам общественного мнения, состоявшимся в середине февраля, наибольшую поддержку на выборах могут получить ныне правящая партия "Курс – социальная демократия" и центристская партия "Обыкновенные люди и независимые личности", которая до сих пор неизменно находилась в оппозиции.