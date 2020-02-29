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Премьер Японии призвал не верить слухам о недостатке туалетной бумаги
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РИА Новости

Премьер Японии призвал не верить слухам о недостатке туалетной бумаги

13:08 29.02.2020 (обновлено: 16:27 02.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 29 фев – РИА Новости. Премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось прокомментировать в ходе пресс-конференции ситуацию вокруг исчезновения из магазинов туалетной бумаги и салфеток: глава японского правительства вновь подчеркнул, что производство вышеуказанных товаров ведется внутри страны, поэтому перебоев с поставками каких-либо материалов из Китая не может быть.
"Ложные слухи продолжают распространяться. Я убедительно прошу не поддаваться на них и не скупать в панике товары. В стране достаточный запас", - отметил он.
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Ранее на этой неделе в японских социальных сетях начала распространяться информация о том, что в производстве туалетной бумаги используются те же материалы, что и для производства одноразовых масок, которые в стране действительно сложно купить. Кроме этого, в сети стали появляться сообщения о том, как сделать маски самостоятельно, используя лишь кухонные полотенца, салфетки или другую косметическую бумажную продукцию и резинки. Это привело к тому, что уже к пятнице во многих крупных городах возник дефицит туалетной бумаги и салфеток.
Ситуацию попытались успокоить представители японской Ассоциации косметической бумажной промышленности. В ходе пресс-конференций населению настойчиво объяснялось, что основное производство туалетной бумаги находится именно в Японии, а не в Китае, в связи с чем перебои с поставками не ожидаются. Тем не менее, к вечеру пятницы многим магазинам и аптекам пришлось ввести ограничения "одна упаковка на семью" и на эти товары, хотя к тому времени полки, которые обычно заставлены изделиями на любой вкус и кошелек, были почти полностью пустыми.
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Утром субботы ситуация лишь усугубилась. Люди, обеспокоенные новостями и возникшим ажиотажем, занимали очереди в магазины за час-полтора до их открытия. Люди забивали магазинные тележки мешками с рисом, упаковками лапши быстрого приготовления, макаронами, соусами и замороженными продуктами.
В настоящее время в Японии подтверждены 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По данным медиков, 11 человек скончались, еще около 50 человек находятся в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСиндзо АбэВОЗЯпонияВ мире
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