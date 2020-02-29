Премьер Японии призвал не верить слухам о недостатке туалетной бумаги

ТОКИО, 29 фев – РИА Новости. Премьер-министру Японии Премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось прокомментировать в ходе пресс-конференции ситуацию вокруг исчезновения из магазинов туалетной бумаги и салфеток: глава японского правительства вновь подчеркнул, что производство вышеуказанных товаров ведется внутри страны, поэтому перебоев с поставками каких-либо материалов из Китая не может быть.

"Ложные слухи продолжают распространяться. Я убедительно прошу не поддаваться на них и не скупать в панике товары. В стране достаточный запас", - отметил он.

Ранее на этой неделе в японских социальных сетях начала распространяться информация о том, что в производстве туалетной бумаги используются те же материалы, что и для производства одноразовых масок, которые в стране действительно сложно купить. Кроме этого, в сети стали появляться сообщения о том, как сделать маски самостоятельно, используя лишь кухонные полотенца, салфетки или другую косметическую бумажную продукцию и резинки. Это привело к тому, что уже к пятнице во многих крупных городах возник дефицит туалетной бумаги и салфеток.

Ситуацию попытались успокоить представители японской Ассоциации косметической бумажной промышленности. В ходе пресс-конференций населению настойчиво объяснялось, что основное производство туалетной бумаги находится именно в Японии, а не в Китае, в связи с чем перебои с поставками не ожидаются. Тем не менее, к вечеру пятницы многим магазинам и аптекам пришлось ввести ограничения "одна упаковка на семью" и на эти товары, хотя к тому времени полки, которые обычно заставлены изделиями на любой вкус и кошелек, были почти полностью пустыми.

Утром субботы ситуация лишь усугубилась. Люди, обеспокоенные новостями и возникшим ажиотажем, занимали очереди в магазины за час-полтора до их открытия. Люди забивали магазинные тележки мешками с рисом, упаковками лапши быстрого приготовления, макаронами, соусами и замороженными продуктами.

В настоящее время в Японии подтверждены 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По данным медиков, 11 человек скончались, еще около 50 человек находятся в тяжелом состоянии.