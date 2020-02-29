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ОДКБ считает нужным активизировать усилия против ИГ* в Афганистане
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РИА Новости

ОДКБ считает нужным активизировать усилия против ИГ* в Афганистане

12:02 29.02.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили обеспокоенность присутствием террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) и других террористических формирований в Афганистане и считают необходимым активизировать усилия по их нейтрализации, говорится в совместном заявлении ОДКБ, опубликованном на сайте МИД РФ,
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
"Государства-члены ОДКБ глубоко обеспокоены присутствием группировки "Исламское государство" (ИГ*) и ряда других террористических формирований в Афганистане и считают необходимым активизировать усилия по их нейтрализации", - говорится в тексте заявления.
Страны-члены ОДКБ также выразили обеспокоенность в связи с напряженной военно-политической обстановкой в Афганистане, в особенности в северных провинциях страны, и отметили высокую интенсивность боевых действий и непрекращающиеся террористические атаки по всей стране.
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Кроме этого, ОДКБ обратили внимание на необходимость усиления борьбы с незаконным наркопроизводством и активизации международного сотрудничества по перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотиков из Афганистана. В ОДКБ также подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ситуации в Афганистане и приветствовали усилия мирового сообщества по достижению мира в этой стране, в том числе в рамках Московского формата консультаций по Афганистану и стартовавшего в феврале 2019 года Межафганского диалога. В ОДКБ отметили и инициированный США переговорный процесс с движением "Талибан", а также деятельность Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
"Государства-члены ОДКБ продолжат совместную деятельность на афганском направлении в формате Организации, в том числе в рамках Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ, с целью противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, исходящим с территории ИРА", - отмечается в тексте заявления.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Исламское государствоОДКБАфганистанТалибанСШАВ мире
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