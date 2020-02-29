Боевикам "Талибана" приказали отказаться от атак, сообщили СМИ

"Сегодня всем бойцам движения "Талибан" приказано воздерживаться от любых атак… для благополучия населения страны… Больше всего мы надеемся, что США останутся верны своим обещаниям во время переговоров и в ходе заключения мирного соглашения", - заявил агентству официальный представитель движения Забиулла Муджахид.