Боевикам "Талибана" приказали отказаться от атак, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Руководство радикального движения "Талибан" приказало всем своим боевикам отказаться от нападений перед подписанием соглашения с американской стороной, сообщил агентству Рейтер представитель талибов.
В субботу в Катаре представители США и афганского радикального движения "Талибан" намерены подписать мирное соглашение, которое призвано положить начало выводу американских войск из Афганистана и межафганскому диалогу с участием талибов и правительства. Сейчас в Афганистане находятся порядка 12 тысяч американских военных. Пока нет ясности, будет ли договоренность включать их полный вывод из страны или это будет серьезное сокращение контингента.
"Сегодня всем бойцам движения "Талибан" приказано воздерживаться от любых атак… для благополучия населения страны… Больше всего мы надеемся, что США останутся верны своим обещаниям во время переговоров и в ходе заключения мирного соглашения", - заявил агентству официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса движения в Дохе по итогам восьми раундов консультаций согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщего межафганского диалога об урегулировании. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с движением и отменить подписание соглашения. Тем не менее, в январе консультации возобновились, что в итоге привело к финализации документа.
17 января, 10:24"Талибан" возобновил переговоры с американцами в Катаре