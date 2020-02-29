В Пакистане при взрыве на фабрике погибли пять человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в пакистанской провинции Пенджаб на северо-востоке страны при взрыве котла на фабрике, есть раненые, сообщает издание Daily Times.
По предварительным данным, взрыв котла произошел из-за технической неисправности.
28 сентября 2019, 16:48При взрыве на западе Пакистана погиб влиятельный политик
Полиция проводит расследование, чтобы установить точную причину взрыва.
Сообщается, что пострадавших перевезли в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.