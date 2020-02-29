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В Пакистане при взрыве на фабрике погибли пять человек
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РИА Новости

В Пакистане при взрыве на фабрике погибли пять человек

10:53 29.02.2020
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© AFP 2020 / Farooq NaeemПолиция в Пакистане
Полиция в Пакистане
© AFP 2020 / Farooq Naeem
Полиция в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в пакистанской провинции Пенджаб на северо-востоке страны при взрыве котла на фабрике, есть раненые, сообщает издание Daily Times.
По предварительным данным, взрыв котла произошел из-за технической неисправности.
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28 сентября 2019, 16:48
При взрыве на западе Пакистана погиб влиятельный политик
Полиция проводит расследование, чтобы установить точную причину взрыва.
Сообщается, что пострадавших перевезли в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.
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Пенджаб (Пакистан)ПакистанВ мире
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