Более 700 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 700 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 701 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 178 чел. (женщин – 53, детей – 91), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 523 чел. (женщин – 157, детей – 267)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 1,9 гектара территории, уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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