Правительство одобрило изменения в закон о валютном регулировании

"Предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, будут способствовать автоматизации и упрощению механизма формирования документов учета и отчетности по валютным операциям", - отмечается в сообщении.

В частности, законопроектом предлагается включить в перечень документов, которые могут быть представлены резидентами-экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

"Законопроектом предлагается установить возможность признания экспортеров исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения ими страховых выплат в иностранной валюте или валюте Российской Федерации от страховых организаций - резидентов при условии, что сумма страхового возмещения не меньше суммы неисполненных обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту)", - поясняется в сообщении.

Законопроектом также предлагается наделить ЦБ РФ полномочиями по формированию списка страховщиков, которые не могут страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по контрактам, а также установить основания для включения страховых организаций в этот список и исключения из него.