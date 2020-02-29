Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T09:46+0300
https://ria.ru/20200229/1565361019.html
Правительство одобрило изменения в закон о валютном регулировании
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564052288_0:0:3228:1817_1036x0_80_0_0_3eac8101a03a44478f4897aa1da04585.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило изменения в закон о валютном регулировании

09:46 29.02.2020
2812
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило внесение изменений в законодательство о валютном регулировании и контроле для снижения административной нагрузки на российских экспортеров, сообщается на сайте кабинета министров.
"Предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, будут способствовать автоматизации и упрощению механизма формирования документов учета и отчетности по валютным операциям", - отмечается в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
28 февраля, 13:01
Мишустин заверил, что правительство учитывает замечания Совфеда
В частности, законопроектом предлагается включить в перечень документов, которые могут быть представлены резидентами-экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.
"Законопроектом предлагается установить возможность признания экспортеров исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения ими страховых выплат в иностранной валюте или валюте Российской Федерации от страховых организаций - резидентов при условии, что сумма страхового возмещения не меньше суммы неисполненных обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту)", - поясняется в сообщении.
Законопроектом также предлагается наделить ЦБ РФ полномочиями по формированию списка страховщиков, которые не могут страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по контрактам, а также установить основания для включения страховых организаций в этот список и исключения из него.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Табличка на здании министерства финансов России. Архивное фото
5 октября 2018, 18:03
Минфин опубликовал проект поправок в закон о валютном регулировании
1420201
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство одобрило расширение своих прав в сфере приватизации
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство одобрило автозамену в ЕГРЮЛ при смене названия юрлица
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Сотрудник пограничной службы Украины
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Автозаправочная станция
Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Прототип корабля Starship SN1 во время испытаний в Техасе, США. 28 февраля 2020
Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий
08:28В Бишкеке более 160 человек доставили в милицию после беспорядков
08:24Самолет Владивосток–Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске
08:22В Саратове водителя легковушки обвинили в ДТП с трамваем
08:22В Амурской области появился новый природный парк
08:16Греция опровергла слова Эрдогана о гибели двух мигрантов на границе
08:15Самолет Владивосток–Москва летит на запасной аэродром в Хабаровск
08:08В Саратове один человек пострадал в ДТП с автобусом
08:06Одного из организаторов митинга в Бишкеке поместили в изолятор
08:05Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:55Испанский велопутешественник доехал из Магадана до озера Байкал
07:52Эксперт оценил угрозу для Южной Кореи от "сверхкрупной" РСЗО КНДР
07:47На Камчатке госпитализировали приехавшую из Кореи женщину
07:44В Бишкеке возросло количество пострадавших в массовых беспорядках
07:42Крымские музейщики призвали суд в Амстердаме вернуть скифское золото
07:36Венгрия ожидает в ближайшее время волну мигрантов в 100 тысяч человек
07:29Россия и Аргентина обсуждают совместные проекты в марикультуре
07:27Местные жители возвращаются в освобожденный пригород Алеппо
07:23Экс-глава МИД Боливии подал апелляцию на отказ в регистрации на выборы
07:20В Бразилии число жертв кораблекрушения выросло до 18 человек
Лента новостейМолния