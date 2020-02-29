В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 27 февраля украинские силовики также один раз нарушили режим тишины.

"За 28 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Голубовское.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.