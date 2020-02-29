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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T06:14+0300
https://ria.ru/20200229/1565358134.html
Покинувшие Идлибскую зону жители рассказали о бесчинствах боевиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565347339_150:270:3217:1995_1036x0_80_0_0_998edaede1197ef394842fb3080d5816.jpg
РИА Новости

Покинувшие Идлибскую зону жители рассказали о бесчинствах боевиков

05:07 29.02.2020 (обновлено: 06:14 29.02.2020)
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© REUTERS / Umit BektasБоевики в Идлибе
Боевики в Идлибе
© REUTERS / Umit Bektas
АЛЕППО, 29 фев - РИА Новости. Мирные жители, выходящие из Идлибской зоны деэскалации на территорию, подконтрольную правительству Сирии, рассказали о бесчинствах боевиков.
Несколько десятков человек смогли покинуть подконтрольные боевикам населенные пункты Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор в провинции Алеппо. Среди беженцев - только мужчины. С собой почти ничего, кроме легких вещей и документов. Вывезти имущество террористы не разрешили.
"Там очень плохо - нам не дают спокойно жить, отбирают деньги, забирают дома, мебель. В любой момент могут посадить в тюрьму, если попытаемся возразить", - рассказал журналистам один из беженцев, Фаузи Эльхадж Джамал.
Эти люди смогли отправить свои семьи раньше - до обострения в Идлибской зоне деэскалации. Как правило, мирные жители стремятся перебраться в Алеппо, поскольку там можно найти жилье и работу, устроить детей в школу. Но взрослых мужчин боевики, как правило, не выпускали, стараясь вынудить их вступить в свои ряды.
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"К нам там относятся как к животным. Там очень опасно. Я надеюсь, что наши войска скоро вернут все эти земли Сирии", - рассказал еще один беженец, Махмуд Нашиф.
Этому освобождению предшествовала совместная работа офицеров российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, властей провинции, духовных лидеров и влиятельных шейхов. На выходе из зоны деэскалации мирных жителей встречали специально подготовленные автобусы, а в пути до Алеппо их сопровождали российские военные полицейские.
В Алеппо многих встречали дети и внуки, которых они не видели из-за войны несколько лет. Власти пообещали решить вопросы с переоформлением документов и найти работу по специальности всем, кто захочет. В городе сегодня очень востребованы специалисты во всех областях. В первую очередь, в строительстве и промышленности.
Между тем ситуация в Идлибской зоне деэскалации остается тревожной. По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлева, по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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