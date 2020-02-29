Покинувшие Идлибскую зону жители рассказали о бесчинствах боевиков

АЛЕППО, 29 фев - РИА Новости. Мирные жители, выходящие из Идлибской зоны деэскалации на территорию, подконтрольную правительству Мирные жители, выходящие из Идлибской зоны деэскалации на территорию, подконтрольную правительству Сирии , рассказали о бесчинствах боевиков.

Несколько десятков человек смогли покинуть подконтрольные боевикам населенные пункты Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор в провинции Алеппо. Среди беженцев - только мужчины. С собой почти ничего, кроме легких вещей и документов. Вывезти имущество террористы не разрешили.

"Там очень плохо - нам не дают спокойно жить, отбирают деньги, забирают дома, мебель. В любой момент могут посадить в тюрьму, если попытаемся возразить", - рассказал журналистам один из беженцев, Фаузи Эльхадж Джамал.

Эти люди смогли отправить свои семьи раньше - до обострения в Идлибской зоне деэскалации. Как правило, мирные жители стремятся перебраться в Алеппо, поскольку там можно найти жилье и работу, устроить детей в школу. Но взрослых мужчин боевики, как правило, не выпускали, стараясь вынудить их вступить в свои ряды.

"К нам там относятся как к животным. Там очень опасно. Я надеюсь, что наши войска скоро вернут все эти земли Сирии", - рассказал еще один беженец, Махмуд Нашиф.

Этому освобождению предшествовала совместная работа офицеров российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, властей провинции, духовных лидеров и влиятельных шейхов. На выходе из зоны деэскалации мирных жителей встречали специально подготовленные автобусы, а в пути до Алеппо их сопровождали российские военные полицейские.

В Алеппо многих встречали дети и внуки, которых они не видели из-за войны несколько лет. Власти пообещали решить вопросы с переоформлением документов и найти работу по специальности всем, кто захочет. В городе сегодня очень востребованы специалисты во всех областях. В первую очередь, в строительстве и промышленности.