Очевидец рассказал о ЧП на дне рождения блогера в Москве

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Очевидец трагического происшествия на дне рождения популярного блогера Очевидец трагического происшествия на дне рождения популярного блогера Екатерины Диденко , произошедшего в одном из банных комплексов в Москве , рассказал обстоятельства инцидента. Слова мужчины приводит телеканал РЕН ТВ

Свидетель сообщил, что отдыхал в соседнем зале. "Выхожу - в коридоре лежат люди, много людей, баллончики вдыхают. Дышат раз в полчаса. Что произошло, сам не понимаю", - сообщил мужчина.

При этом он добавил, что шел неприятный запах.

Ранее стало известно, что два посетителя банного комплекса на юге Москвы получили смертельные химические ожоги, еще трое госпитализированы после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. Трагедия произошла во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. Сама девушка не пострадала, однако ее муж, по данным АГН "Москва" , позднее скончался в реанимации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.