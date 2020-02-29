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Очевидец рассказал о ЧП на дне рождения блогера в Москве
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РИА Новости

Очевидец рассказал о ЧП на дне рождения блогера в Москве

04:53 29.02.2020 (обновлено: 05:20 29.02.2020)
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© Flickr / Chris PotakoЭксперимент с использованием сухого льда
Эксперимент с использованием сухого льда
© Flickr / Chris Potako
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Очевидец трагического происшествия на дне рождения популярного блогера Екатерины Диденко, произошедшего в одном из банных комплексов в Москве, рассказал обстоятельства инцидента. Слова мужчины приводит телеканал РЕН ТВ.
Свидетель сообщил, что отдыхал в соседнем зале. "Выхожу - в коридоре лежат люди, много людей, баллончики вдыхают. Дышат раз в полчаса. Что произошло, сам не понимаю", - сообщил мужчина.
При этом он добавил, что шел неприятный запах.
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Ранее стало известно, что два посетителя банного комплекса на юге Москвы получили смертельные химические ожоги, еще трое госпитализированы после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. Трагедия произошла во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. Сама девушка не пострадала, однако ее муж, по данным АГН "Москва", позднее скончался в реанимации.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Сухой лед при взаимодействии с водой образует пары диоксида углерода, которые могут взывать быстрое удушье. Используется главным образом для охлаждения пищевых при их транспортировке и хранении, в научно-исследовательских работах для получения низких температур, при испытаниях и сборке некоторых агрегатов в машиностроении.
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ЧП в московском банном комплексеМоскваПроисшествия
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