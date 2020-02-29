Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T04:40+0300
https://ria.ru/20200229/1565357936.html
МИД Швейцарии призвал вернуться к переговорам по Сирии под эгидой ООН
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565318949_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_9d8f57f52d2106978bbcbc7029575e91.jpg
РИА Новости

МИД Швейцарии призвал вернуться к переговорам по Сирии под эгидой ООН

04:40 29.02.2020
265
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выразил озабоченность положением дел в Сирии и призвал вернуться за стол переговоров, проводившихся в Женеве под эгидой ООН, сообщается в заявлении ведомства.
"Только политическое решение может положить конец страданиям сирийского народа и привести к продолжительному миру… Необходимо вернуться за стол переговоров под эгидой ООН в Женеве. Федеральный департамент иностранных дел активно поддерживает этот процесс", - говорится в заявлении.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
01:38Обострение ситуации в Идлибе
Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Сирийские боевики в провинции Идлиб
01:03Обострение ситуации в Идлибе
ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.
Переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве проводились под эгидой ООН в 2016-2017 годах. Переговоры были организованы как непрямые и проходили в форме контактов спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Сирии с той или иной группой оппозиции с тем, чтобы найти общие подходы к диалогу.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
Вчера, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
240013
Обсудить 2
Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)ШвейцарияСирияООНВ мире
Рекомендуем
Боевики в Идлибе
Покинувшие Идлибскую зону жители рассказали о бесчинствах боевиков
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Издания романа Федора Достоевского Преступление и наказание
Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
Президент США Дональд Трамп
Трамп устроил шуточный опрос о том, кого ему проще победить на выборах
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро анонсировал антитеррористические учения армии и полиции
Участники акции Бессмертный полк в киевском парке Славы
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо
Стало известно, за что попадали в тюрьму у террористов в Сирии
Прихожанка целует икону
Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, целуя иконы
Боевики в Идлибе
США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
Мохатхир Мохамад
Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии
Президент Боливии Эво Моралес
Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
Тест на обнаружение коронавируса
Военную базу во Франции закрыли на карантин из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В Подмосковье загорелся склад на площади пять тыс "квадратов"
08:22Число зараженных коронавирусом в Японии выросло до 942 человек
08:19Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
08:18Попова рассказала о проверке на коронавирус прибывающих в Россию
08:15Для приехавших из Италии карантина пока не будет, сообщила Попова
08:13Попова рекомендовала россиянам сократить поездки за границу
08:11Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию
08:09Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса
08:08Тест на коронавирус можно пройти во всех регионах, заявила Попова
08:05В России подготовили более 360 мест для карантина по коронавирусу
07:59Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии
07:38Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
07:25"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею
07:06В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
06:56Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные
06:45Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
06:24В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
06:21Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner
06:16Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
06:08Источник: Варфоломей планирует провести общеправославную встречу
Лента новостейМолния