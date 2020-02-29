МИД Швейцарии призвал вернуться к переговорам по Сирии под эгидой ООН

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выразил озабоченность положением дел в Сирии и призвал вернуться за стол переговоров, проводившихся в Женеве под эгидой ООН , сообщается в заявлении ведомства.

"Только политическое решение может положить конец страданиям сирийского народа и привести к продолжительному миру… Необходимо вернуться за стол переговоров под эгидой ООН в Женеве. Федеральный департамент иностранных дел активно поддерживает этот процесс", - говорится в заявлении.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.

Переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве проводились под эгидой ООН в 2016-2017 годах. Переговоры были организованы как непрямые и проходили в форме контактов спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Сирии с той или иной группой оппозиции с тем, чтобы найти общие подходы к диалогу.