Роспотребнадзор рассказал о профилактике профессиональных заболеваний

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал работодателям создавать благоприятный микроклимат рабочей среды для сотрудников офиса в целях профилактики профессиональных заболеваний, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Профилактика заболеваний сотрудников офиса должна включать комплекс мероприятий. В первую очередь работодатель должен создать благоприятный микроклимат рабочей среды", - говорится в сообщении.

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений, отметили в ведомстве.

Наиболее радикальным средством в профилактике физического и психического перенапряжения, уточняет надзорное ведомство, является правильная организация рабочих мест. Так, оборудование и рабочие места, предназначенные для работников офиса, должны соответствовать антропометрическим данным, физиологическим и психологическим особенностям человека.

В Роспотребнадзоре напомнили, что труд офисных работников отличается высокой нагрузкой на зрение, так как данная работа предполагает длительное нахождение за компьютером. При долгой работе перед компьютером возможно возникновение синдрома сухого глаза в результате нахождения глаз в состоянии длительного напряжения, при котором человек реже моргает, роговица глаза не увлажняется должным образом, ощущаются болезненные ощущения в глазах, появляется жжение.

Чтобы избежать проблем, связанных со зрением, работодатель должен позаботиться о том, чтобы монитор стоял не ближе чем в 45 сантиметрах от глаз сотрудников, а верхняя точка монитора должна быть не ниже уровня глаз. В темное время суток работать с компьютером, где единственным источником света является монитор, нельзя. Избежать неприятных ощущений, связанных с глазами, возможно, если раз в полчаса отвлекать взгляд от экрана и делать гимнастику для глаз.

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации, как офисным сотрудникам избежать синдрома запястного канала. Такой синдром встречается у пользователей компьютеров, которые активно и долго используют клавиатуру и мышь в неправильной позе, для него характерны боли в ладонях, покалывание или онемение рук. Для профилактики рекомендуется регулярно делать зарядку для рук, а также во время работы за компьютером пользоваться специально разработанными подушечками.

В ведомстве отметили, что основой профилактики физических перегрузок и их последствий является оптимизация условий труда. Особую значимость для предупреждения перенапряжения имеют рациональные режимы труда и отдыха, установленные в соответствии с характером и условиями труда, динамикой функционального состояния работников.