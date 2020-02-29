Мадуро анонсировал антитеррористические учения армии и полиции

МЕХИКО, 29 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что силовые структуры страны готовятся к проведению внезапных антитеррористических учений перед угрозой диверсионных групп из Колумбии и США.
"Военные учения по сохранению стратегических целей и противодействию организованной преступности, наркотрафику и терроризму пройдут без предупреждения", - заявил Мадуро в ходе встречи с представителями властей штата Миранда.
Политик призвал граждан к бдительности перед угрозой террористических групп из Колумбии и США, целями которых в рамках сценария дестабилизации обстановки в стране будут военные и экономически значимые объекты.
Накануне президент Мадуро подписал указ о создании Особого национального антитеррористического корпуса для решения оперативных задач в сфере обороны и ликвидации террористических групп и трехлетний план борьбы с терроризмом.
Одиннадцатого февраля 2020 года на севере Венесуэлы было совершено нападение на склад телекоммуникационного оборудования, в результате чего были полностью утрачены стратегические резервные системы компаний Cantv и Movilnet, власти назвали ответственными за взрывы правые силы "под руководством" президентов США и Колумбии.
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