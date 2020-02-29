Мадуро анонсировал антитеррористические учения армии и полиции

МЕХИКО, 29 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что силовые структуры страны готовятся к проведению внезапных антитеррористических учений перед угрозой диверсионных групп из Колумбии

"Военные учения по сохранению стратегических целей и противодействию организованной преступности, наркотрафику и терроризму пройдут без предупреждения", - заявил Мадуро в ходе встречи с представителями властей штата Миранда.

Политик призвал граждан к бдительности перед угрозой террористических групп из Колумбии и США, целями которых в рамках сценария дестабилизации обстановки в стране будут военные и экономически значимые объекты.

Накануне президент Мадуро подписал указ о создании Особого национального антитеррористического корпуса для решения оперативных задач в сфере обороны и ликвидации террористических групп и трехлетний план борьбы с терроризмом.