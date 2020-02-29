Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, целуя иконы

РИМ/ЖЕНЕВА, 29 фев - РИА Новости, Александр Логунов, Елизавета Исакова. Православная традиция целовать иконы может представлять угрозу из-за распространения Православная традиция целовать иконы может представлять угрозу из-за распространения коронавируса , поскольку инфекция передается капельным путем и остается на различных поверхностях, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения и итальянском институте, ведущем активную борьбу со вспышкой заболевания.

"На основе имеющихся в распоряжении данных, основным переносчиком вируса являются люди, у которых выражены симптомы заболевания", - заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Но поверхности также могут быть заражены вирусом", - сказал он в ответ на вопрос, безопасно ли во время эпидемии целовать иконы.

Он напомнил, что исследования схожих вирусов атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома показали, что коронавирусы могут оставаться на различных поверхностях в течение нескольких дней, в зависимости от различных условий – температуры, влажности, света. Запросы со стороны РИА Новости поступили в преддверии Великого поста, который в 2020 году начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля.

В итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, в свою очередь, сравнили церковный обряд с поцелуем двух людей, один из которых может быть переносчиком инфекции.

"Заражение коронавирусом, согласно последним научным наблюдениям, происходит капельным путем при дыхании, чихании или кашле. Для этого нужна дистанция как минимум в метр или полтора от человека, имеющего симптомы. В другом случае - при прямом контакте, например, поцелуе, прикосновениях рук и когда ими трогают рот, глаза и нос, тогда они становятся входными дверями для вируса", - заявил научный координатор института Сальваторе Куриале.

Он напомнил, что католические церкви на севере Италии в связи с витком случаев заражения даже изменили порядок проведения мессы: теперь священники дают хлеб для причастия в руки верующим, а не кладут его прямо в рот.

"Думаю, что это зависит от времени, которое прошло после поцелуя, - ответил он на вопрос о возможности заразиться через икону. - Пока идет научное обсуждение, сколько вирус может прожить на, скажем так, зараженной поверхности. Некоторые говорят, что до девяти часов, другие - меньше. Но ясно, что если зараженный вирусом целует некий объект, то есть икону, то для следующего человека это будет, как если бы они поцеловались. Поэтому я считаю, что из предосторожности таких вещей надо избегать. Икона, которую раз за разом целуют в течение четырех-пяти секунд, по моему мнению, не соответствует правилам гигиены".

С ними согласны и в итальянском отделении Международного Красного креста, где отдельно отметили опасность находиться в одном месте при большом скоплении народа.