Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-29T03:26+0300
https://ria.ru/20200229/1565357481.html
Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, целуя иконы
https://cdn25.img.ria.ru/images/104316/37/1043163741_0:246:2856:1853_1036x0_80_0_0_5dd76baf270bd1e8d41bea07677f9305.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, целуя иконы

03:26 29.02.2020
4440
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожанка целует икону
Прихожанка целует икону
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Прихожанка целует икону. Архивное фото
РИМ/ЖЕНЕВА, 29 фев - РИА Новости, Александр Логунов, Елизавета Исакова. Православная традиция целовать иконы может представлять угрозу из-за распространения коронавируса, поскольку инфекция передается капельным путем и остается на различных поверхностях, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения и итальянском институте, ведущем активную борьбу со вспышкой заболевания.
"На основе имеющихся в распоряжении данных, основным переносчиком вируса являются люди, у которых выражены симптомы заболевания", - заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
"Но поверхности также могут быть заражены вирусом", - сказал он в ответ на вопрос, безопасно ли во время эпидемии целовать иконы.
Он напомнил, что исследования схожих вирусов атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома показали, что коронавирусы могут оставаться на различных поверхностях в течение нескольких дней, в зависимости от различных условий – температуры, влажности, света. Запросы со стороны РИА Новости поступили в преддверии Великого поста, который в 2020 году начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля.
В итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, в свою очередь, сравнили церковный обряд с поцелуем двух людей, один из которых может быть переносчиком инфекции.
Продукты
03:15
Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами
"Заражение коронавирусом, согласно последним научным наблюдениям, происходит капельным путем при дыхании, чихании или кашле. Для этого нужна дистанция как минимум в метр или полтора от человека, имеющего симптомы. В другом случае - при прямом контакте, например, поцелуе, прикосновениях рук и когда ими трогают рот, глаза и нос, тогда они становятся входными дверями для вируса", - заявил научный координатор института Сальваторе Куриале.
Он напомнил, что католические церкви на севере Италии в связи с витком случаев заражения даже изменили порядок проведения мессы: теперь священники дают хлеб для причастия в руки верующим, а не кладут его прямо в рот.
"Думаю, что это зависит от времени, которое прошло после поцелуя, - ответил он на вопрос о возможности заразиться через икону. - Пока идет научное обсуждение, сколько вирус может прожить на, скажем так, зараженной поверхности. Некоторые говорят, что до девяти часов, другие - меньше. Но ясно, что если зараженный вирусом целует некий объект, то есть икону, то для следующего человека это будет, как если бы они поцеловались. Поэтому я считаю, что из предосторожности таких вещей надо избегать. Икона, которую раз за разом целуют в течение четырех-пяти секунд, по моему мнению, не соответствует правилам гигиены".
С ними согласны и в итальянском отделении Международного Красного креста, где отдельно отметили опасность находиться в одном месте при большом скоплении народа.
"В свете предотвращения любого заражения иконы предпочтительно не целовать. Даже учитывая, что вирус распространяется по воздуху, некоторые церкви в Италии убрали святую воду у входа. Думаю, что тот же принцип работает и на мессах", - сказала представительница организации.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1360105
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеРаспространение нового коронавирусаВОЗИталияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Продукты
Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами
Участники акции Бессмертный полк в киевском парке Славы
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Эксперимент с использованием сухого льда
Очевидец рассказал о ЧП на дне рождения блогера в Москве
Начинать день не с привычной чашки кофе, а с купания в бассейне на высоте 50 этажей может владелец пентхауса в Доме на Мосфильмовской
СМИ сообщили о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Подснежники в одном из дворов Москвы
Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта
Рабочие в сборочном цехе на заводе
Эксперт: новая волна влияния коронавируса затронет российский автопром
Председатель совета директоров Тинькофф банк Олег Тиньков
Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В Подмосковье загорелся склад на площади пять тыс "квадратов"
08:22Число зараженных коронавирусом в Японии выросло до 942 человек
08:19Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
08:18Попова рассказала о проверке на коронавирус прибывающих в Россию
08:15Для приехавших из Италии карантина пока не будет, сообщила Попова
08:13Попова рекомендовала россиянам сократить поездки за границу
08:11Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию
08:09Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса
08:08Тест на коронавирус можно пройти во всех регионах, заявила Попова
08:05В России подготовили более 360 мест для карантина по коронавирусу
07:59Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии
07:38Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
07:25"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею
07:06В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
06:56Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные
06:45Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
06:24В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
06:21Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner
06:16Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
06:08Источник: Варфоломей планирует провести общеправославную встречу
Лента новостейМолния