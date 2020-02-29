В ВОЗ рассказали о пользе антибиотиков в животноводстве

БАНГКОК, 29 фев – РИА Новости. Антибиотики и антивирусные препараты, которые добавляются в корма для животных и используются в качестве профилактических средств на крупных животноводческих предприятиях, спасают человечество от эпидемий, подобных вспышке нового Антибиотики и антивирусные препараты, которые добавляются в корма для животных и используются в качестве профилактических средств на крупных животноводческих предприятиях, спасают человечество от эпидемий, подобных вспышке нового коронавируса COVID-19, заявил РИА Новости источник во Всемирной организации здоровья

"Антибиотики и антивирусные препараты, которые добавляют в корм животных или используют в качестве профилактических мер в крупных хозяйствах во всем мире – это наше спасение и наша гарантия от частого возникновения эпидемий типа нынешней вспышки нового коронавируса", - сказал он.

Источник пояснил, что в 1950-е годы содержащие антибиотики добавки применяли не ради профилактики инфекций, а ради улучшения показателей - быстрого роста животных и увеличения мясной массы.

"При нынешней массовости производства мяса животных и птицы и сверхконцентрации особей, которых выращивают в помещениях фабричным способом в крупных хозяйствах всего мира, отсутствие таких добавок в корма и других форм профилактического использования антибиотиков и антивирусных препаратов означало бы гарантию "перепрыгивания" на человека новых штаммов бактерий и вирусов, к которым у человека нет иммунитета, с частотой до нескольких раз в год", - уверен собеседник агентства.

Он пояснил, что, несмотря на активную деятельность борцов за права животных, система специальных добавок в корма и нормы содержания мясных пород животных и птицы могут только изменяться в сторону более "комфортного" для животных использования, но отказаться от них человечество не в состоянии без риска серьезных перебоев с продуктами питания во всем мире.

"Нас, людей, очень много, и нам нужно много пищи, и пасущиеся на полях и лугах стада сейчас неспособны прокормить и сотую часть населения планеты, поэтому нужны крупные хозяйства фабричного типа, с полным циклом от выращивания животных до производства мясных продуктов, а без спецдобавок и профилактики такие хозяйства неминуемо превратятся в рассадник новых инфекций", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что страхи о возникновении резистентности (сопротивляемости) антибиотикам и антивирусным препаратам у человека, принимающего регулярно в пищу мясо животных, лишены научных оснований.

"Резистентность, ставшая сейчас огромной проблемой, которую мы пытаемся решать путем глобальной унификации мер по борьбе с ней, возникает в результате сверхнормативного и нецелевого использования антибиотиков в лечении людей", - сообщил эксперт.

"Во многих случаях антибиотики и антивирусные препараты используются при самых легких проявлениях простуды, иногда пациенты принимают курсы таких лекарств два-три раза в год, и во многих случаях, когда часто принимавший такие препараты человек заболевает более серьезной формой респираторной инфекции, или другой серьезной болезнью, при которой эти препараты необходимы, у него вдруг проявляется резистентность к антибиотикам", - пояснил он.

Возникновение вспышки нового коронавируса именно в Азии источник назвал закономерным явлением и связал с любовью жителей региона к экзотической дичи.

"В Европе и Америке люди охотятся и употребляют в пищу мясо убитых на охоте животных, но опасные для человека бактерии и вирусы в популяции традиционных жертв охоты, таких как олени, зайцы, кабаны, дикие гуси, утки, встречаются чрезвычайно редко, а опасность заражения ими человека снижается до ничтожных величин при термообработке мяса", - отметил он.

В некоторых странах Азии, в том числе в Китае, мясо диких кошачьих, полевых крыс, панголинов, даже летучих мышей считается деликатесом, напомнил эксперт.