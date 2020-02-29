Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса

МЕХИКО, 29 фев - РИА Новости. Прокуратура Ла-Паса открыла новое уголовное дело против экс-президента Прокуратура Ла-Паса открыла новое уголовное дело против экс-президента Эво Моралеса , вице-президента Альваро Гарсии и трёх бывших министров правительства за манипуляцию голосами на осенних выборах.

"Новый процесс против господина Моралеса позволит расширить расследование в отношении его министров о фальсификациях на выборах, за которые уже подверглись судебному преследованию бывшие члены Верховного избирательного суда (TSE)", - сказал прокурор Ла-Паса Марко Антонио Коссио, запись общения с журналистами опубликовало издание ATB Digital

По словам прокурора, существуют доказательства передачи распоряжений сотрудникам минюста о манипуляции с данными в нерабочее время.

Новое дело открыто по заявлению соперника Моралеса на выборах президента, экс-президента Карлоса Месы, который вновь баллотируется на пост руководителя государства и одним из первых 20 октября 2019 года публично обвинил Моралесав подлоге в ходе подсчёта голосов на октябрьских выборах.

Ранее в отношении Моралеса было с подачи министра внутренних дел Артуро Мурильо открыто уголовное дело о вооруженном мятеже и государственной измене.