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Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
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РИА Новости

Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса

02:47 29.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 29 фев - РИА Новости. Прокуратура Ла-Паса открыла новое уголовное дело против экс-президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии и трёх бывших министров правительства за манипуляцию голосами на осенних выборах.
"Новый процесс против господина Моралеса позволит расширить расследование в отношении его министров о фальсификациях на выборах, за которые уже подверглись судебному преследованию бывшие члены Верховного избирательного суда (TSE)", - сказал прокурор Ла-Паса Марко Антонио Коссио, запись общения с журналистами опубликовало издание ATB Digital.
По словам прокурора, существуют доказательства передачи распоряжений сотрудникам минюста о манипуляции с данными в нерабочее время.
Новое дело открыто по заявлению соперника Моралеса на выборах президента, экс-президента Карлоса Месы, который вновь баллотируется на пост руководителя государства и одним из первых 20 октября 2019 года публично обвинил Моралесав подлоге в ходе подсчёта голосов на октябрьских выборах.
Ранее в отношении Моралеса было с подачи министра внутренних дел Артуро Мурильо открыто уголовное дело о вооруженном мятеже и государственной измене.
Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну в октябре 2019 года. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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Эво МоралесБоливияВ мире
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