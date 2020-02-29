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Туризм
2020-02-29T18:16+0300
https://ria.ru/20200229/1565351436.html
В Туле завершился второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
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РИА Новости

В Туле завершился второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

10:00 29.02.2020 (обновлено: 18:16 29.02.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаВторой полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", прошедший в Туле 25-27 февраля
Второй полуфинал конкурса Мастера гостеприимства, прошедший в Туле 25-27 февраля
© РИА Новости / Мария Селиванова
ТУЛА, 29 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Интерактивный остров викингов, "пионерский" лагерь для людей старшего возраста, туристический поселок в советском стиле и другие проекты представили участники второго полуфинала всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", который прошел в Туле. Об интересных идеях, сложных задачах и победителях проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", — в материале РИА Новости.

Обмен знаниями и опытом

"В конкурсе представлены как проекты, которые уже реализуются и нуждаются в поддержке — инвестиционной, информационной или консультационной, так и совсем новые идеи", — отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его словам, все работы жюри оценивает по нескольким критериям: актуальность, конкретность, реалистичность, прибыльность, социальная значимость и оригинальность.
На второй региональный полуфинал "Мастеров гостеприимства", который прошел в музее "Тульский Кремль", приехали 118 участников из 23 регионов.
© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимстваВторой полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", прошедший в Туле 25-27 февраля
Второй полуфинал конкурса Мастера гостеприимства, прошедший в Туле 25-27 февраля
© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства
Второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", прошедший в Туле 25-27 февраля
Два дня они разбирали кейсы, обсуждали проекты разных масштабов и направлений индустрии: от тура на небольшой завод по производству пряников до цифровой платформы по организации детского отдыха в стране, рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.
"Тут собрались люди с разными компетенциями, и при работе над общими кейсами мы обменивались знаниями и опытом. Это удивительно эффективный формат", — отметила ставшая финалисткой Мария Киселева из Москвы.
Этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
15 февраля, 19:11
Названы первые финалисты конкурса "Мастера гостеприимства"
Общение с коллегами и полученная экспертная оценка своих проектов – самый важный результат этого этапа конкурса, говорят участники. "Работа, представленная в первом туре, в третьем, после замечаний профессионалов и доработки, выглядела совсем иначе. А к финалу, в который я прошел, будет еще изменена", — объяснил Роман Богатырев из Орловской области.

Прошли в финал

В финал прошли 20 участников — девять мужчин и одиннадцать женщин. Двум самым молодым – по 25 лет, а самым опытным – по 56. "Победители представляют 11 регионов России. Почти все они владеют минимум одним иностранным языком", – сообщил руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.
© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимстваВторой полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", прошедший в Туле 25-27 февраля
Второй полуфинал конкурса Мастера гостеприимства, прошедший в Туле 25-27 февраля
© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства
Второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", прошедший в Туле 25-27 февраля
Финалисты счастливы. У них есть шанс выиграть призы, например, — 25 сертификатов на обучение в школе управления "Сколково", приглашения на стажировки в ведущих компаниях, бизнес-курс английского языка, грант на реализацию проекта.

Музей волонтерства и остров викингов

Александру Базарову из Белгородской области 69 лет. В финал он не попал, но был самым старшим и одним из самых ярких участников полуфинала в Туле.
© РИА Новости / Мария СеливановаАлександр Базаров
Александр Базаров
© РИА Новости / Мария Селиванова
Александр Базаров
"Я был волонтером на Олимпийских играх в Сочи, мне так понравилось, что затем я повторил этот опыт на четырех Олимпиадах, трех Универсиадах, десяти чемпионатах мира по разным видам спорта, например, по футболу, биатлону – летнему, зимнему, танковому", — рассказывает Александр. Попав на спортивные турниры, стал собирать значки, награды, шайбы, прилетевшие на трибуны, открытки, талисманы, автографы знаменитых спортсменов, спортинвентарь. Так появился "Домашний музей волонтерства", в котором более 3,5 тысячи экспонатов. "В моем селе Юшково мало посетителей, ищу возможность перенести музей либо в Сочи, либо в Москву", — говорит он.
Станислав Дячина из Москвы представил проект интерактивного острова викингов. "Мы изобрели машину времени, которая может отправить туриста в прошлое — на десять веков назад, — шутит он. — Из современных предметов у путешественников на время отдыха остается только телефон".
А Владислав Мякота рассказал о разработке онлайн-сервиса, который позволит туристам встретиться с местными жителями, готовыми показать свой город. "Это как Тиндер без интима", — пошутил член жюри, американский путешественник и телеведущий Джон Уоррен.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — новый проект, созданный для развития регионального туризма и повышения стандартов сервиса. В нем участвуют предприниматели и специалисты из различных сфер индустрии, студенты и выпускники, планирующие построить карьеру в этой сфере.
© РИА Новости / Мария СеливановаВторой полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", прошедший в Туле 25-27 февраля
Второй полуфинал конкурса Мастера гостеприимства, прошедший в Туле 25-27 февраля
© РИА Новости / Мария Селиванова
Второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", прошедший в Туле 25-27 февраля
Состязание стартовало 13 ноября, организаторы приняли более 20 тысяч заявок со всей России. По итогу заочных испытаний до полуфиналов допустили 1120 человек из 15 регионов. Среди номинантов — "Лучший гид-любитель России-2018", тревел-мама, велоколлекционер, инструкторы по туризму и сотрудники отеля.
Наставниками проекта стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, старший вице-президент Сбербанка Андрей Ванин и еще около 40 именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.
Региональные полуфиналы конкурса в феврале прошли в Сочи и Туле. В марте соревнования пройдут в семи городах: Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники региональных полуфиналов сразятся в финале за звание "Мастер гостеприимства", которых будет только 50.
Дмитрий Гусев на пробежке
15 февраля, 10:05Туризм
В Сочи завершился первый полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
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