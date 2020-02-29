"Шляпа Наполеона", бюш и камамбер: в Москве проходит сырный фестиваль

Как, например, у фермеров из Масловки (Липецкая область). Они готовят по старинной французской технологии. Директор по развитию Юлия предупреждает: "у нас здесь деликатесы, а не вариант для бутербродов".

"Сыры изготавливаем из цельного молока, которые дают наши коровы и козы. После образцы вызревают в подвалах до двух лет. Это колоссальный труд — полностью ручное производство. Каждый день работники переворачивают и зачищают все лишнее", — объяснила она.

Кроме эксклюзивных выдержанных продуктов, гости могут продегустировать авторские варианты: "Шляпу Наполеона" в форме треуголки или другой, похожий на сердце.