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2020-02-29T18:37+0300
https://ria.ru/20200229/1565351280.html
"Шляпа Наполеона", бюш и камамбер: в Москве проходит сырный фестиваль
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РИА Новости

"Шляпа Наполеона", бюш и камамбер: в Москве проходит сырный фестиваль

18:30 29.02.2020 (обновлено: 18:37 29.02.2020)
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Галина Соколова. В Музее Москвы открылся сырный фестиваль, который продлится до 1 марта. В нем принимают участие более 70 производителей из столицы и соседних регионов. Они привезли твердые, мягкие, копченые, запеченные и даже перченые сыры. О том, что стоит попробовать, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

На фестивале представлены сыры только российских производителей. Сырье местное, а у многих есть свое хозяйство.

Посетители дегустируют продукты на сырном фестивале в Музее Москвы
1 из 8

На фестивале представлены сыры только российских производителей. Сырье местное, а у многих есть свое хозяйство.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Галина Соколова

Как, например, у фермеров из Масловки (Липецкая область). Они готовят по старинной французской технологии. Директор по развитию Юлия предупреждает: "у нас здесь деликатесы, а не вариант для бутербродов".

"Сыры изготавливаем из цельного молока, которые дают наши коровы и козы. После образцы вызревают в подвалах до двух лет. Это колоссальный труд — полностью ручное производство. Каждый день работники переворачивают и зачищают все лишнее", — объяснила она. 

Кроме эксклюзивных выдержанных продуктов, гости могут продегустировать авторские варианты: "Шляпу Наполеона" в форме треуголки или другой, похожий на сердце.

Сыры из Масловки на сырном фестивале в Музее Москвы
2 из 8

Как, например, у фермеров из Масловки (Липецкая область). Они готовят по старинной французской технологии. Директор по развитию Юлия предупреждает: "у нас здесь деликатесы, а не вариант для бутербродов".

"Сыры изготавливаем из цельного молока, которые дают наши коровы и козы. После образцы вызревают в подвалах до двух лет. Это колоссальный труд — полностью ручное производство. Каждый день работники переворачивают и зачищают все лишнее", — объяснила она. 

Кроме эксклюзивных выдержанных продуктов, гости могут продегустировать авторские варианты: "Шляпу Наполеона" в форме треуголки или другой, похожий на сердце.

© РИА Новости / Галина Соколова
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Практически на входе во второй корпус Музея Москвы располагается точка, где представлены мягкие сыры с белой плесенью. Их готовят в Одинцовском и Чеховском районах (Московская область). 

В ассортименте сыроварни не только всем известные бри и камамбер, но также бюш, бове, брик, "дабл-крем" из молока двойной жирности, с мытой корочкой и многие другие. 

"Если говорить о мягких сырах с белой плесенью, у нас, наверное, самый большой ассортимент в  России. А сорта с мытой корочкой, можно сказать, новинка. До этого у нас их особо не производили", — рассказал корреспонденту РИА Новости директор производства Андрей. 

Что производить, выбирали во Франции. Внимание обращали на менее интенсивные виды по аромату и вкусу, отдавая предпочтение более сливочным и нейтральным. Основные ингредиенты, необходимые для закваски, — импортные, а молоко — местное. 

"В октябре прошлого года мы получили две бронзовые медали на World cheese Awards. Россия впервые получила такую награду в категории "Лучшие сыры с мытой корочкой", — поделился успехами сыродел. 

Сыр Камамбер на сырном фестивале в Музее Москвы
3 из 8

Практически на входе во второй корпус Музея Москвы располагается точка, где представлены мягкие сыры с белой плесенью. Их готовят в Одинцовском и Чеховском районах (Московская область). 

В ассортименте сыроварни не только всем известные бри и камамбер, но также бюш, бове, брик, "дабл-крем" из молока двойной жирности, с мытой корочкой и многие другие. 

"Если говорить о мягких сырах с белой плесенью, у нас, наверное, самый большой ассортимент в  России. А сорта с мытой корочкой, можно сказать, новинка. До этого у нас их особо не производили", — рассказал корреспонденту РИА Новости директор производства Андрей. 

Что производить, выбирали во Франции. Внимание обращали на менее интенсивные виды по аромату и вкусу, отдавая предпочтение более сливочным и нейтральным. Основные ингредиенты, необходимые для закваски, — импортные, а молоко — местное. 

"В октябре прошлого года мы получили две бронзовые медали на World cheese Awards. Россия впервые получила такую награду в категории "Лучшие сыры с мытой корочкой", — поделился успехами сыродел. 

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Соколова

"Я люблю острое, поэтому мне вкусно", — прокомментировала посетительница Юлия, дегустируя перченый сыр из Калужской области. 

По ее словам, на фестивалях в музее она бывает регулярно. Работает рядом. 

"Мне особенно нравится козий сыр и с плесенью. В основном их и покупаю. Уже есть проверенные точки из здесь представленных", — рассказала она. 

Посетительница на сырном фестивале в Музее Москвы
4 из 8

"Я люблю острое, поэтому мне вкусно", — прокомментировала посетительница Юлия, дегустируя перченый сыр из Калужской области. 

По ее словам, на фестивалях в музее она бывает регулярно. Работает рядом. 

"Мне особенно нравится козий сыр и с плесенью. В основном их и покупаю. Уже есть проверенные точки из здесь представленных", — рассказала она. 

© РИА Новости / Галина Соколова
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Про мясные закуски не забыли. Салями, сало, окорок, грудинку привезли с собой практически все. 

"Сыр и колбаса — два совершенно разных продукта. Но на завтрак все мы кладем на бутерброд именно их", — заявила продавец Татьяна. 

Ее фаворит — салями с трюфелем. 

Участник держит в руках сыр на сырном фестивале в Музее Москвы
5 из 8

Про мясные закуски не забыли. Салями, сало, окорок, грудинку привезли с собой практически все. 

"Сыр и колбаса — два совершенно разных продукта. Но на завтрак все мы кладем на бутерброд именно их", — заявила продавец Татьяна. 

Ее фаворит — салями с трюфелем. 

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

"Я попробовала пармезан разных сортов. Мне понравился российский и аргентинский. Все выбрала сама", — рассказала девятилетняя Маргарита. 

Она пришла сюда вместе с мамой Викторией после занятий в музыкальной школе по фортепиано. 

"Нас очень порадовало, что сыроделы рассказывают не только об ингредиентах, но и об истории производства. А еще здесь есть вещи, которые мы никогда не пробовали. Например, ярославский пряник, сильно пропитанный сиропом", – прокомментировала Виктория. 

Сыр Адыгейский на сырном фестивале в Музее Москвы
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"Я попробовала пармезан разных сортов. Мне понравился российский и аргентинский. Все выбрала сама", — рассказала девятилетняя Маргарита. 

Она пришла сюда вместе с мамой Викторией после занятий в музыкальной школе по фортепиано. 

"Нас очень порадовало, что сыроделы рассказывают не только об ингредиентах, но и об истории производства. А еще здесь есть вещи, которые мы никогда не пробовали. Например, ярославский пряник, сильно пропитанный сиропом", – прокомментировала Виктория. 

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Соколова

А еще посетители могут поесть блины. Масленица же. Так, на улице повара Жорж и Олег предлагают попробовать главное угощение этой недели на французский лад. 

"Наши блины — более легкие, по сравнению с теми, которые готовят в России. Мы используем кокосовое молоко и муку высшего сорта из Франции", — рассказал Жорж. 

Еще они планируют удивлять гостей фирменным безалкогольным глинтвейном с восемью специями, чурросом и брюссельскими вафлями. 

Повара Жорж (слева) и Олег на сырном фестивале в Музее Москвы
7 из 8

А еще посетители могут поесть блины. Масленица же. Так, на улице повара Жорж и Олег предлагают попробовать главное угощение этой недели на французский лад. 

"Наши блины — более легкие, по сравнению с теми, которые готовят в России. Мы используем кокосовое молоко и муку высшего сорта из Франции", — рассказал Жорж. 

Еще они планируют удивлять гостей фирменным безалкогольным глинтвейном с восемью специями, чурросом и брюссельскими вафлями. 

© РИА Новости / Галина Соколова
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Фестиваль продлится до 1 марта. С утра до вечера проходят тематические выставки, посвященные Масленице, и мастер-классы.

Твердый сыр Бедбер Кнолле на сырном фестивале в Музее Москвы
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Фестиваль продлится до 1 марта. С утра до вечера проходят тематические выставки, посвященные Масленице, и мастер-классы.

© РИА Новости / Мария Девахина
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