"Шляпа Наполеона", бюш и камамбер: в Москве проходит сырный фестиваль

На фестивале представлены сыры только российских производителей. Сырье местное, а у многих есть свое хозяйство.
На фестивале представлены сыры только российских производителей. Сырье местное, а у многих есть свое хозяйство.
Как, например, у фермеров из Масловки (Липецкая область). Они готовят по старинной французской технологии. Директор по развитию Юлия предупреждает: "у нас здесь деликатесы, а не вариант для бутербродов".
"Сыры изготавливаем из цельного молока, которые дают наши коровы и козы. После образцы вызревают в подвалах до двух лет. Это колоссальный труд — полностью ручное производство. Каждый день работники переворачивают и зачищают все лишнее", — объяснила она.
Кроме эксклюзивных выдержанных продуктов, гости могут продегустировать авторские варианты: "Шляпу Наполеона" в форме треуголки или другой, похожий на сердце.
Как, например, у фермеров из Масловки (Липецкая область). Они готовят по старинной французской технологии. Директор по развитию Юлия предупреждает: "у нас здесь деликатесы, а не вариант для бутербродов".
"Сыры изготавливаем из цельного молока, которые дают наши коровы и козы. После образцы вызревают в подвалах до двух лет. Это колоссальный труд — полностью ручное производство. Каждый день работники переворачивают и зачищают все лишнее", — объяснила она.
Кроме эксклюзивных выдержанных продуктов, гости могут продегустировать авторские варианты: "Шляпу Наполеона" в форме треуголки или другой, похожий на сердце.
Практически на входе во второй корпус Музея Москвы располагается точка, где представлены мягкие сыры с белой плесенью. Их готовят в Одинцовском и Чеховском районах (Московская область).
В ассортименте сыроварни не только всем известные бри и камамбер, но также бюш, бове, брик, "дабл-крем" из молока двойной жирности, с мытой корочкой и многие другие.
"Если говорить о мягких сырах с белой плесенью, у нас, наверное, самый большой ассортимент в России. А сорта с мытой корочкой, можно сказать, новинка. До этого у нас их особо не производили", — рассказал корреспонденту РИА Новости директор производства Андрей.
Что производить, выбирали во Франции. Внимание обращали на менее интенсивные виды по аромату и вкусу, отдавая предпочтение более сливочным и нейтральным. Основные ингредиенты, необходимые для закваски, — импортные, а молоко — местное.
"В октябре прошлого года мы получили две бронзовые медали на World cheese Awards. Россия впервые получила такую награду в категории "Лучшие сыры с мытой корочкой", — поделился успехами сыродел.
Практически на входе во второй корпус Музея Москвы располагается точка, где представлены мягкие сыры с белой плесенью. Их готовят в Одинцовском и Чеховском районах (Московская область).
В ассортименте сыроварни не только всем известные бри и камамбер, но также бюш, бове, брик, "дабл-крем" из молока двойной жирности, с мытой корочкой и многие другие.
"Если говорить о мягких сырах с белой плесенью, у нас, наверное, самый большой ассортимент в России. А сорта с мытой корочкой, можно сказать, новинка. До этого у нас их особо не производили", — рассказал корреспонденту РИА Новости директор производства Андрей.
Что производить, выбирали во Франции. Внимание обращали на менее интенсивные виды по аромату и вкусу, отдавая предпочтение более сливочным и нейтральным. Основные ингредиенты, необходимые для закваски, — импортные, а молоко — местное.
"В октябре прошлого года мы получили две бронзовые медали на World cheese Awards. Россия впервые получила такую награду в категории "Лучшие сыры с мытой корочкой", — поделился успехами сыродел.
"Я люблю острое, поэтому мне вкусно", — прокомментировала посетительница Юлия, дегустируя перченый сыр из Калужской области.
По ее словам, на фестивалях в музее она бывает регулярно. Работает рядом.
"Мне особенно нравится козий сыр и с плесенью. В основном их и покупаю. Уже есть проверенные точки из здесь представленных", — рассказала она.
"Я люблю острое, поэтому мне вкусно", — прокомментировала посетительница Юлия, дегустируя перченый сыр из Калужской области.
По ее словам, на фестивалях в музее она бывает регулярно. Работает рядом.
"Мне особенно нравится козий сыр и с плесенью. В основном их и покупаю. Уже есть проверенные точки из здесь представленных", — рассказала она.
Про мясные закуски не забыли. Салями, сало, окорок, грудинку привезли с собой практически все.
"Сыр и колбаса — два совершенно разных продукта. Но на завтрак все мы кладем на бутерброд именно их", — заявила продавец Татьяна.
Ее фаворит — салями с трюфелем.
Про мясные закуски не забыли. Салями, сало, окорок, грудинку привезли с собой практически все.
"Сыр и колбаса — два совершенно разных продукта. Но на завтрак все мы кладем на бутерброд именно их", — заявила продавец Татьяна.
Ее фаворит — салями с трюфелем.
"Я попробовала пармезан разных сортов. Мне понравился российский и аргентинский. Все выбрала сама", — рассказала девятилетняя Маргарита.
Она пришла сюда вместе с мамой Викторией после занятий в музыкальной школе по фортепиано.
"Нас очень порадовало, что сыроделы рассказывают не только об ингредиентах, но и об истории производства. А еще здесь есть вещи, которые мы никогда не пробовали. Например, ярославский пряник, сильно пропитанный сиропом", – прокомментировала Виктория.
"Я попробовала пармезан разных сортов. Мне понравился российский и аргентинский. Все выбрала сама", — рассказала девятилетняя Маргарита.
Она пришла сюда вместе с мамой Викторией после занятий в музыкальной школе по фортепиано.
"Нас очень порадовало, что сыроделы рассказывают не только об ингредиентах, но и об истории производства. А еще здесь есть вещи, которые мы никогда не пробовали. Например, ярославский пряник, сильно пропитанный сиропом", – прокомментировала Виктория.
А еще посетители могут поесть блины. Масленица же. Так, на улице повара Жорж и Олег предлагают попробовать главное угощение этой недели на французский лад.
"Наши блины — более легкие, по сравнению с теми, которые готовят в России. Мы используем кокосовое молоко и муку высшего сорта из Франции", — рассказал Жорж.
Еще они планируют удивлять гостей фирменным безалкогольным глинтвейном с восемью специями, чурросом и брюссельскими вафлями.
А еще посетители могут поесть блины. Масленица же. Так, на улице повара Жорж и Олег предлагают попробовать главное угощение этой недели на французский лад.
"Наши блины — более легкие, по сравнению с теми, которые готовят в России. Мы используем кокосовое молоко и муку высшего сорта из Франции", — рассказал Жорж.
Еще они планируют удивлять гостей фирменным безалкогольным глинтвейном с восемью специями, чурросом и брюссельскими вафлями.
Фестиваль продлится до 1 марта. С утра до вечера проходят тематические выставки, посвященные Масленице, и мастер-классы.
Фестиваль продлится до 1 марта. С утра до вечера проходят тематические выставки, посвященные Масленице, и мастер-классы.