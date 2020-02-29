Кто платит, тот и заказывает. Почему ООН не может стрясти деньги с США

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Организации Объединенных Наций критически не хватает денег: главный спонсор — Соединенные Штаты — оказался самым злостным неплательщиком и лишил бюджет сотен миллионов долларов. В Вашингтоне не первый год звучат призывы сократить эту статью расходов, но тогда придется распрощаться с особым статусом и влиянием. Сколько задолжали американцы и грозит ли ООН финансовый крах, разбиралось РИА Новости.

В долгах как в шелках

О долгах американцев напомнил постоянный представитель России в женевском отделении организации Геннадий Гатилов. "Они недоплатили причитающихся взносов более чем на один миллиард долларов, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий. Все это значительно осложняет работу. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств", — заявил он.

По его словам, такова постоянная политика предыдущих и нынешней администраций США.

О крупнейшем за последнее десятилетие кризисе наличности в ООН в конце минувшего года говорил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. При этом речь шла о проблемах именно с наличностью, а не с бюджетом. То есть сам бюджет (то, что в теории должны заплатить все страны) выглядит благополучно, но фактически денег не хватает.

В октябре в штаб-квартире в Нью-Йорке сократили расход электричества: ввели ограничения на использование кондиционеров, отключили несколько эскалаторов, уменьшили время заседаний и работы столовых. Кроме того, стали экономить на переводчиках и обеспечении безопасности.

Тогда же помощник генсека Чандра Раманатан раскрыл некоторые финансовые детали. "США должны 674 миллиона долларов в нынешнем (2019-м) году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет", — указывал он. Кое-что в конце года американцы все же заплатили. От них поступило несколько взносов на общую сумму 563 миллиона долларов, но долг за 2019-й по-прежнему "висит".

Всего обязательства "злостных неплательщиков" оценивались в 1,385 миллиарда долларов. Девяносто семь процентов — за Штатами, Бразилией, Аргентиной, Израилем, Ираном, Мексикой и Венесуэлой.

На должников есть управа. В январе лишили голоса в Генассамблее семь стран, которые не платили в течение двух лет, — Венесуэлу, Ливан, ЦАР, Гамбию, Йемен и Тонго. Членов Совета Безопасности такая участь ожидает, если их задолженность превысит два годовых взноса.

Кто платит больше

В ООН, существующей, как и многие другие международные организации, на членские взносы, платят все, но сумма зависит от экономических возможностей государства. Бедным дают скидку.

Максимальная ставка — 22% бюджета, минимальная — 0,001 процента. Бюджет утверждают на два года, на 2018-2019 годы его оценивали в 5397 миллиардов долларов. Эти деньги идут на финансирование Секретариата ООН в штаб-квартире, отделений в Женеве, Вене и Найроби, а также региональных миссий.

Согласно шкале, утвержденной в 2015 году, по максимуму платят Соединенные Штаты — 22%. На втором месте — Япония с 9,68%, на третьем — Китай с 7,9%. Затем следуют Германия, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия. Россия — девятая, с 3,088%. В 2019-м Москва перечислила в ООН 67,1 миллиона долларов.

Первая десятка спонсоров ООН покрывает 68,9% бюджета, а на пятерку Совета Безопасности приходится 42,3%.

Помимо обычного, есть бюджеты операций по поддержанию мира и Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Расходы на 15 миротворческих операций планируются на год, при этом у каждой свой бюджет. Тут ставки немного другие. Члены СБ ООН несут особую ответственность за мир и стабильность, поэтому платят больше: США (28,5%), Китай (10,25%), Франция (6,3%), Британия (5,7%) и Россия (почти четыре процента) обеспечивают 54,8% бюджета. Остальные делают взносы как и в регулярный бюджет.

В прошлом году программа по поддержанию мира лишилась двух миллиардов долларов из-за неплательщиков. Треть задолжали Соединенные Штаты.

Одна из причин, по которой отдельные страны не успевают пополнить общий бюджет, — разница в финансовых календарях. У ООН он совпадает с календарным годом, заплатить полагается в течение января. На этот раз в срок уложились 35 стран. С небольшой задержкой — к 24 февраля — средства перевели еще 19 стран. Остальные, в том числе Россия и США, пока в должниках.

В Соединенных Штатах финансовый год начинается в октябре, поэтому Вашингтон часто запаздывает с взносом. То же самое касается Индии, Ирана, Японии, у которых финансовый год отсчитывается с весны.

© AFP 2020 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп выступает во время обеда, организованного Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке © AFP 2020 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп выступает во время обеда, организованного Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Не такой уж и кризис

Американские законотворцы добиваются уменьшения платежей в ООН с 1980 года. Дебаты в конгрессе бывают настолько ожесточенными, что приходится вмешиваться администрации президента. В 1990-х постпред США в ООН Ричард Холбрук уговорил сенаторов пойти на компромисс: ставка снизилась, но Вашингтон обязался погасить почти 900 миллионов долларов задолженности.

Нынешний глава Белого дома не раз жаловался, что США тратят на ООН слишком много. В 2017-м он заявил генсеку: "Никакое государство не должно нести непропорционально тяжелое бремя расходов". В 2019-м Трамп повторил эту мысль, написав в твиттере, что поддержка ООН — ответственность всего мира.

Однако нежелание американского президента пополнять бюджет ООН вряд ли является следствием какой-то последовательной стратегии. А задержки платежей — не часть скоординированной политики по изменению системы финансирования международной организации.

© AP Photo / Mary Altaffer Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке © AP Photo / Mary Altaffer Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке

Менять правила формирования бюджета ООН и платить меньше не в интересах Соединенных Штатов, отметил в разговоре с РИА Новости Александр Орлов, директор Центра исследований ООН и других международных организаций МГИМО. "США очень выгодно, что именно у них находится штаб-квартира ООН. С одной стороны, они платят много, но с другой — косвенно "отбивают" все эти деньги", — указал он.

"В Нью-Йорке действуют представительства государств, у них колоссальные траты. Трамп, как бизнесмен, это прекрасно понимает. А его заявления, на мой взгляд, — уловки и попытки ввести в заблуждение общественное мнение", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, благодаря большой доле в бюджете США получают дополнительные возможности провести свой персонал в администрацию, в офис генсека и другие органы ООН. "Деньги возвращаются через зарплату этих сотрудников. Плюс это колоссальное политическое влияние. В кулуарах ООН часто говорят, что американский персонал в ООН — это фактически отдел Госдепа", — говорит Орлов, уточняя, что технически сотрудники организации не зависят от государства.