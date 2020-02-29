Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-29T12:00+0300
https://ria.ru/20200229/1565333815.html
Космические новости в фотографиях, февраль 2020 года
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565328910_0:2285:1493:3125_1036x0_80_0_0_3705990569fa8fa9caa2b9b0bd897021.jpg
РИА Новости

Космические новости в фотографиях, февраль 2020 года

12:00 29.02.2020
343
© Фото : Paul Schmit, Gary Schmit

Марс, на секунду показавшийся из-за Луны после затмения, ранним утром 18 февраля. Снимок был сделан с МКС, когда станция пролетала над Нью-Мексико.

Марс перед Луной. 18 февраля 2020
1 из 15

Марс, на секунду показавшийся из-за Луны после затмения, ранним утром 18 февраля. Снимок был сделан с МКС, когда станция пролетала над Нью-Мексико.

© Фото : Paul Schmit, Gary Schmit
© РИА Новости / Александр Рюмин/POOL / Перейти в фотобанк

Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции недалеко от города Жезказган в Казахстане.

Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союз МС-13 с тремя членами экипажа МКС
2 из 15

Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции недалеко от города Жезказган в Казахстане.

© РИА Новости / Александр Рюмин/POOL
Перейти в фотобанк
© The international Gemini Observatory/NSF’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory/AURA

Телескоп обсерватории Джемини сделал захватывающий снимок планетарной туманности CVMP 1, расположенной в созвездии Циркуль в 6,5 тысячи световых лет от Земли. Газовое облако в форме песочных часов является не только одной из крупнейших планетарных туманностей в космосе, но и, несомненно, одной из самых зрелищных.

Плaнeтapнaя тумaннocть CVMP 1
3 из 15

Телескоп обсерватории Джемини сделал захватывающий снимок планетарной туманности CVMP 1, расположенной в созвездии Циркуль в 6,5 тысячи световых лет от Земли. Газовое облако в форме песочных часов является не только одной из крупнейших планетарных туманностей в космосе, но и, несомненно, одной из самых зрелищных.

© The international Gemini Observatory/NSF’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory/AURA
© Фото : Минобороны РФ

Успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк. Аппарат связи "Меридиан-М" предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
4 из 15

Успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк. Аппарат связи "Меридиан-М" предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

© Фото : Минобороны РФ
© ESA/Hubble & NASA, A. Bellini

Телескоп "Хаббл" заснял спиральную галактику NGC 2008, находящуюся в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Живописец.

Спиральные галактики составляют более 70 процентов всех известных на данный момент галактик; спиральной является и наша галактика — Млечный Путь.

Спиральная галактика NGC 2008 снятая космическим телескопом Хаббл
5 из 15

Телескоп "Хаббл" заснял спиральную галактику NGC 2008, находящуюся в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Живописец.

Спиральные галактики составляют более 70 процентов всех известных на данный момент галактик; спиральной является и наша галактика — Млечный Путь.

© ESA/Hubble & NASA, A. Bellini
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка

На новых фотографиях космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, сделанных с борта МКС, запечатлено сравнительно редкое атмосферное явление — серебристые облака. В мировой практике их принято называть "ночные светящиеся облака".

Они появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте около 70-90 км, которая слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники не опускаются.

Серебристые облака сняты космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой с борта МКС
6 из 15

На новых фотографиях космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, сделанных с борта МКС, запечатлено сравнительно редкое атмосферное явление — серебристые облака. В мировой практике их принято называть "ночные светящиеся облака".

Они появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте около 70-90 км, которая слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники не опускаются.

© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
© ESO/M. Montargès et al.

На телескопе VLT Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы зарегистрировали беспрецедентное ослабление блеска звезды Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона. Высококачественные новые изображения поверхности звезды демонстрируют не только потускнение звезды, но и изменение ее видимой формы.

Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона демонстрирует беспрецедентное ослабление блеска. Изображение получено с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO)
7 из 15

На телескопе VLT Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы зарегистрировали беспрецедентное ослабление блеска звезды Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона. Высококачественные новые изображения поверхности звезды демонстрируют не только потускнение звезды, но и изменение ее видимой формы.

© ESO/M. Montargès et al.
© ESA/Hubble & NASA, L. Ho, P. Erwin et al.

"Хаббл" сделал потрясающий снимок спиральной галактики NGC 5364, находящейся в 54,5 миллиона световых лет в созвездии Девы. Она относится к спиральным галактикам с упорядоченной структурой, то есть имеет выраженные, хорошо очерченные рукава. Однако у NGC 5364 они ассиметричны, что объясняется взаимодействием с соседней галактикой.

Спиральная галактика NGC 5364
8 из 15

"Хаббл" сделал потрясающий снимок спиральной галактики NGC 5364, находящейся в 54,5 миллиона световых лет в созвездии Девы. Она относится к спиральным галактикам с упорядоченной структурой, то есть имеет выраженные, хорошо очерченные рукава. Однако у NGC 5364 они ассиметричны, что объясняется взаимодействием с соседней галактикой.

© ESA/Hubble & NASA, L. Ho, P. Erwin et al.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Космическая миссия NASA Juno помогла астрофизикам обнаружить объемы воды в атмосфере Юпитера. Оказалось, что количество жидкости на экваторе планеты втрое превышает показатель Солнца.

Густые белые облака на Юпитере
9 из 15

Космическая миссия NASA Juno помогла астрофизикам обнаружить объемы воды в атмосфере Юпитера. Оказалось, что количество жидкости на экваторе планеты втрое превышает показатель Солнца.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Сезонный иней на Марсе образуется главным образом на средней и высокой широтах — так же, как и зимний снег на Земле. Однако большая часть инея на Марсе — это двуокись углерода (сухой лед), а не водный лед.

На этом фото запечатлен марсианский овраг, почти полностью замерзший в тени.

Зима на Марсе
10 из 15

Сезонный иней на Марсе образуется главным образом на средней и высокой широтах — так же, как и зимний снег на Земле. Однако большая часть инея на Марсе — это двуокись углерода (сухой лед), а не водный лед.

На этом фото запечатлен марсианский овраг, почти полностью замерзший в тени.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
© NASA / JPL-Caltech

Телескоп "Спитцер" запечатлел одну из самых красивых туманностей Большого Магелланового облака — Туманность Тарантул, которая расположена в созвездии Золотая Рыба.

Туманность Тарантула в галактике Большое Магелланово Облако
11 из 15

Телескоп "Спитцер" запечатлел одну из самых красивых туманностей Большого Магелланового облака — Туманность Тарантул, которая расположена в созвездии Золотая Рыба.

© NASA / JPL-Caltech
© X-ray: ESA/XMM-Newton and NASA/CXC/Naval Research Lab/S. Giacintucci; Radio: NCRA/TIFR/GMRTN; Infrared: 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Он произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы отмечают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.

Мощнейший взрыв во Вселенной в сверхскоплении Змееносца
12 из 15

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Он произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы отмечают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.

© X-ray: ESA/XMM-Newton and NASA/CXC/Naval Research Lab/S. Giacintucci; Radio: NCRA/TIFR/GMRTN; Infrared: 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF
© NASA

Семнадцатиметровая роботизированная рука-манипулятор Canadarm2, установленная на модуле Harmony на МКС.

Роботизированная рука Канадарм2 на МКС
13 из 15

Семнадцатиметровая роботизированная рука-манипулятор Canadarm2, установленная на модуле Harmony на МКС.

© NASA
© ESA/Hubble & NASA

Изображение спиральной галактики NGC 4689, сделанной телескопом "Хаббл". Спиральная галактика находится на расстоянии около 54 миллионов световых лет, в созвездии Волосы Вероники.

NGC 4689 является "анемичной галактикой" — в ней содержится небольшое количество "сырья" для производства звезд: звездообразование в ней довольно слабое, так что ее рукава менее яркие, чем в случае с большинством других галактик.

Галактика NGC 4689
14 из 15

Изображение спиральной галактики NGC 4689, сделанной телескопом "Хаббл". Спиральная галактика находится на расстоянии около 54 миллионов световых лет, в созвездии Волосы Вероники.

NGC 4689 является "анемичной галактикой" — в ней содержится небольшое количество "сырья" для производства звезд: звездообразование в ней довольно слабое, так что ее рукава менее яркие, чем в случае с большинством других галактик.

© ESA/Hubble & NASA
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка

Завораживающая фотография рассвета, сделанная космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой с борта Международной космической станции.

Рассвет с борта Международной космической станции
15 из 15

Завораживающая фотография рассвета, сделанная космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
1710010
Обсудить 1
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаФото
Рекомендуем
Прототип корабля Starship SN1 во время испытаний в Техасе, США. 28 февраля 2020
Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе
Падение метеорита в небе над Хорватией
Взрыв метеорита в небе над Хорватией попал на видео
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner
Звезда Бетельгейзе, красный сверхгигант
О взрыве звезды Бетельгейзе будет известно за неделю
Fashion Freak Show Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2020 года
Астероид, который уничтожил динозавров
Астероид, убивший динозавров, обогатил океан металлами, считают ученые
Антенны радиоинтерферометра
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
В России начались работы по созданию первой многоразовой ракеты
Пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
Плaнeтapнaя тумaннocть CVMP 1
Астрономы сделали фото самой красивой планетарной туманности
Мужчина за рулем кабриолета
Во все тяжкие. Ученые назвали признаки кризиса среднего возраста
Посетители на открытии тематического парка Остров мечты в Нагатинской пойме в Москве. 29 февраля 2020
Сказка под открытым небом: в Москве открылся парк "Остров мечты"
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Клещ 3D
Атака пришельцев. Ученые рассказали, кто скоро захватит Антарктиду
Кошка, пострадавшая во время пожаров 2017 года в Школе ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе
Ученые нашли необычную причину болезни сердца у кошек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
03:17Ученые хотят научить червей по запаху определять точный тип рака
Лента новостейМолния