Космические новости в фотографиях, февраль 2020 года

Сезонный иней на Марсе образуется главным образом на средней и высокой широтах — так же, как и зимний снег на Земле. Однако большая часть инея на Марсе — это двуокись углерода (сухой лед), а не водный лед.

На этом фото запечатлен марсианский овраг, почти полностью замерзший в тени.