Космические новости в фотографиях, февраль 2020 года

Марс, на секунду показавшийся из-за Луны после затмения, ранним утром 18 февраля. Снимок был сделан с МКС, когда станция пролетала над Нью-Мексико.
Марс, на секунду показавшийся из-за Луны после затмения, ранним утром 18 февраля. Снимок был сделан с МКС, когда станция пролетала над Нью-Мексико.
Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции недалеко от города Жезказган в Казахстане.
Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции недалеко от города Жезказган в Казахстане.
Телескоп обсерватории Джемини сделал захватывающий снимок планетарной туманности CVMP 1, расположенной в созвездии Циркуль в 6,5 тысячи световых лет от Земли. Газовое облако в форме песочных часов является не только одной из крупнейших планетарных туманностей в космосе, но и, несомненно, одной из самых зрелищных.
Телескоп обсерватории Джемини сделал захватывающий снимок планетарной туманности CVMP 1, расположенной в созвездии Циркуль в 6,5 тысячи световых лет от Земли. Газовое облако в форме песочных часов является не только одной из крупнейших планетарных туманностей в космосе, но и, несомненно, одной из самых зрелищных.
Успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк. Аппарат связи "Меридиан-М" предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
Успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк. Аппарат связи "Меридиан-М" предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
Телескоп "Хаббл" заснял спиральную галактику NGC 2008, находящуюся в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Живописец.
Спиральные галактики составляют более 70 процентов всех известных на данный момент галактик; спиральной является и наша галактика — Млечный Путь.
Телескоп "Хаббл" заснял спиральную галактику NGC 2008, находящуюся в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Живописец.
Спиральные галактики составляют более 70 процентов всех известных на данный момент галактик; спиральной является и наша галактика — Млечный Путь.
На новых фотографиях космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, сделанных с борта МКС, запечатлено сравнительно редкое атмосферное явление — серебристые облака. В мировой практике их принято называть "ночные светящиеся облака".
Они появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте около 70-90 км, которая слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники не опускаются.
На новых фотографиях космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, сделанных с борта МКС, запечатлено сравнительно редкое атмосферное явление — серебристые облака. В мировой практике их принято называть "ночные светящиеся облака".
Они появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте около 70-90 км, которая слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники не опускаются.
На телескопе VLT Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы зарегистрировали беспрецедентное ослабление блеска звезды Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона. Высококачественные новые изображения поверхности звезды демонстрируют не только потускнение звезды, но и изменение ее видимой формы.
На телескопе VLT Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы зарегистрировали беспрецедентное ослабление блеска звезды Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона. Высококачественные новые изображения поверхности звезды демонстрируют не только потускнение звезды, но и изменение ее видимой формы.
"Хаббл" сделал потрясающий снимок спиральной галактики NGC 5364, находящейся в 54,5 миллиона световых лет в созвездии Девы. Она относится к спиральным галактикам с упорядоченной структурой, то есть имеет выраженные, хорошо очерченные рукава. Однако у NGC 5364 они ассиметричны, что объясняется взаимодействием с соседней галактикой.
"Хаббл" сделал потрясающий снимок спиральной галактики NGC 5364, находящейся в 54,5 миллиона световых лет в созвездии Девы. Она относится к спиральным галактикам с упорядоченной структурой, то есть имеет выраженные, хорошо очерченные рукава. Однако у NGC 5364 они ассиметричны, что объясняется взаимодействием с соседней галактикой.
Космическая миссия NASA Juno помогла астрофизикам обнаружить объемы воды в атмосфере Юпитера. Оказалось, что количество жидкости на экваторе планеты втрое превышает показатель Солнца.
Космическая миссия NASA Juno помогла астрофизикам обнаружить объемы воды в атмосфере Юпитера. Оказалось, что количество жидкости на экваторе планеты втрое превышает показатель Солнца.
Сезонный иней на Марсе образуется главным образом на средней и высокой широтах — так же, как и зимний снег на Земле. Однако большая часть инея на Марсе — это двуокись углерода (сухой лед), а не водный лед.
На этом фото запечатлен марсианский овраг, почти полностью замерзший в тени.
Сезонный иней на Марсе образуется главным образом на средней и высокой широтах — так же, как и зимний снег на Земле. Однако большая часть инея на Марсе — это двуокись углерода (сухой лед), а не водный лед.
На этом фото запечатлен марсианский овраг, почти полностью замерзший в тени.
Телескоп "Спитцер" запечатлел одну из самых красивых туманностей Большого Магелланового облака — Туманность Тарантул, которая расположена в созвездии Золотая Рыба.
Телескоп "Спитцер" запечатлел одну из самых красивых туманностей Большого Магелланового облака — Туманность Тарантул, которая расположена в созвездии Золотая Рыба.
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Он произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.
Астрономы отмечают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Он произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.
Астрономы отмечают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.
Семнадцатиметровая роботизированная рука-манипулятор Canadarm2, установленная на модуле Harmony на МКС.
Семнадцатиметровая роботизированная рука-манипулятор Canadarm2, установленная на модуле Harmony на МКС.
Изображение спиральной галактики NGC 4689, сделанной телескопом "Хаббл". Спиральная галактика находится на расстоянии около 54 миллионов световых лет, в созвездии Волосы Вероники.
NGC 4689 является "анемичной галактикой" — в ней содержится небольшое количество "сырья" для производства звезд: звездообразование в ней довольно слабое, так что ее рукава менее яркие, чем в случае с большинством других галактик.
Изображение спиральной галактики NGC 4689, сделанной телескопом "Хаббл". Спиральная галактика находится на расстоянии около 54 миллионов световых лет, в созвездии Волосы Вероники.
NGC 4689 является "анемичной галактикой" — в ней содержится небольшое количество "сырья" для производства звезд: звездообразование в ней довольно слабое, так что ее рукава менее яркие, чем в случае с большинством других галактик.
Завораживающая фотография рассвета, сделанная космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой с борта Международной космической станции.
Завораживающая фотография рассвета, сделанная космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой с борта Международной космической станции.