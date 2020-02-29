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Егор Крид и HammAli & Navai представили в Сети трек "Мне все Монро"
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РИА Новости

Егор Крид и HammAli & Navai представили в Сети трек "Мне все Монро"

06:04 29.02.2020
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид и рэп-дуэт HammAli & Navai (участники: Александр Алиев и Наваи Бакиров) представили в Сети трек "Мне все Монро".
Исполнители поют о непростых отношениях с девушками, которых они пытаются забыть с помощью алкоголя. "Я так любил тебя, но я сейчас пьяный и мне все равно", — говорится в тексте.
Трек можно послушать или скачать на всех музыкальных площадках.
Песня вошла в новый мини-альбом Егора Крида "58". Всего в нем будет семь композиций, названия которых музыкант пока не раскрывает.
Известно, что все их рэпер опубликует 17 марта.
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