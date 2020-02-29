Егор Крид и HammAli & Navai представили в Сети трек "Мне все Монро"

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид и рэп-дуэт HammAli & Navai (участники: Александр Алиев и Наваи Бакиров) представили в Сети трек "Мне все Монро".

Исполнители поют о непростых отношениях с девушками, которых они пытаются забыть с помощью алкоголя. "Я так любил тебя, но я сейчас пьяный и мне все равно", — говорится в тексте.

Трек можно послушать или скачать на всех музыкальных площадках.

Песня вошла в новый мини-альбом Егора Крида "58". Всего в нем будет семь композиций, названия которых музыкант пока не раскрывает.