Во все тяжкие. Ученые назвали признаки кризиса среднего возраста

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Вокруг кризиса среднего возраста множество стереотипов. Например, считается, что к нему больше склонны мужчины и они из-за этого совершают необдуманные поступки. Ученые собрали достаточно данных, чтобы развеять подобные заблуждения. Некоторые вообще сомневаются, что этот кризис существует.

Время ключевых вопросов

Еще не старый мужчина, успешный банковский служащий и отец двух взрослых детей, вдруг становится раздражительным, начинает носить яркую одежду, попугайские галстуки и красные носки. На все сбережения покупает дорогую машину, бросает жену и улетает с новой пассией вдвое его моложе на Мальдивы. Примерно так многие рисуют в воображении картину кризиса среднего возраста. Но соответствует ли это действительности?

Психотерапевт канадского происхождения Эллиот Жак в статье 1965 года о гениях использовал термин "кризис среднего возраста", чтобы охарактеризовать период жизни, когда человек впервые осознает конечность бытия. У творческих людей это может вылиться в создание шедевров, как, например, в случае с Данте.

изобрели феминистки. Речь об этапе в жизни домохозяйки после сорока лет, когда последний ребенок заканчивает школу и отправляется в колледж. "Чем теперь наполнить жизнь? Почему я бросила учебу? Зачем я посвятила себя семье? Почему никто не сказал мне, что я могу устроиться на работу?" Эти вопросы сводят женщину с ума, она обращается за помощью к психоаналитикам. Широкой публике понятие mid-life crisis стало известно благодаря книге журналистки Гейл Шили "Переход", вышедшей в 1976 году в США. Как утверждает Сьюзан Шмит из Кембриджского университета, кризис среднего возраста в действительностифеминистки. Речь об этапе в жизни домохозяйки после сорока лет, когда последний ребенок заканчивает школу и отправляется в колледж. "Чем теперь наполнить жизнь? Почему я бросила учебу? Зачем я посвятила себя семье? Почему никто не сказал мне, что я могу устроиться на работу?" Эти вопросы сводят женщину с ума, она обращается за помощью к психоаналитикам.

Зачем приматам кризис среднего возраста

ввели в оборот британские ученые в 2008 году, проанализировав данные о почти полумиллионе граждан США и стран Западной Европы. Реальность кризиса среднего возраста обосновывают так называемой кривой счастья, график которой имеет U-образный вид и отражает зависимость субъективного ощущения благополучия от возраста. Эту схемув оборот британские ученые в 2008 году, проанализировав данные о почти полумиллионе граждан США и стран Западной Европы.

Согласно выводам специалистов, американские мужчины менее всего ощущают себя благополучными к 53 годам, европейские — к 46. Похожие результаты и для женщин: 38 и 46 лет соответственно. Пик депрессий и тревожности в Великобритании приходится на 46-летний возраст. Примерно такая же "кривая счастья" наблюдается в 72 развитых и развивающихся странах.

показали в 2012 году ученые из Великобритании, США и Японии. Они исходили из того, что кризис среднего возраста, соответствующий на графике минимуму, нельзя объяснить наличием маленьких детей, а поскольку это явление наблюдается у представителей обоих полов, то причины не в менопаузе или социальной дискриминации. А что если оно возникло еще у наших предков по эволюционным причинам? Даже у человекообразных обезьян ощущение счастья с возрастом описывается такой же U-образной кривой, какв 2012 году ученые из Великобритании, США и Японии. Они исходили из того, что кризис среднего возраста, соответствующий на графике минимуму, нельзя объяснить наличием маленьких детей, а поскольку это явление наблюдается у представителей обоих полов, то причины не в менопаузе или социальной дискриминации. А что если оно возникло еще у наших предков по эволюционным причинам?

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи анкетировали тех, кто ухаживает за обезьянами в зоопарках и научных центрах. Было интересно, как человек оценивает настроение питомца. Всего собрали сведения о 508 шимпанзе и орангутангах, установив, что и они переживают кризис среднего возраста.

© A. Weiss et al./PNAS, 2012 "Кривая счастья" для 508 шимпанзе и орангутанов имеет U-образную форму. Такая же наблюдается и у людей © A. Weiss et al./PNAS, 2012 "Кривая счастья" для 508 шимпанзе и орангутанов имеет U-образную форму. Такая же наблюдается и у людей

Оптимистичный взгляд на жизнь

реалистичной . Психологические проблемы именно в этот период жизни специалисты объясняют тем, что люди впервые начинают задумываться о прожитом, оценивать достигнутые результаты, сравнивая их со стандартами, сформированными еще в молодости. Переоценка жизненного пути сопровождается депрессией, тревожностью. Преодоление кризиса ведет к дальнейшему развитию либо к стагнации. Многие ученые находят концепцию mid-life crisis скорее. Психологические проблемы именно в этот период жизни специалисты объясняют тем, что люди впервые начинают задумываться о прожитом, оценивать достигнутые результаты, сравнивая их со стандартами, сформированными еще в молодости. Переоценка жизненного пути сопровождается депрессией, тревожностью. Преодоление кризиса ведет к дальнейшему развитию либо к стагнации.

Есть альтернативная точка зрения, согласно которой в середине жизни человек, наоборот, находится на пике социального и профессионального успеха. Другой подход объясняет это чертами личности. У ярко выраженных невротиков кризис может произойти на любом переходном этапе — из-за ухудшения физического самочувствия, снижения скорости реакций, проблем с памятью и освоением наук, появления морщин, седых волос, финансовых затруднений, в связи со смертью близких.

Между тем многолетнее исследование Национального института старения "Средний возраст в США" (MIDUS) заставило усомниться в существовании U-образной "кривой счастья". Опросы тысяч американцев в разные периоды жизни показали, что большинство достигших среднего возраста вполне довольны жизнью и стабильностью и даже испытывают подъем.