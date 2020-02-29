Пианист-любитель записал более 68 миллиардов мелодий

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Пианист и адвокат Дэмиен Рил вместе с другом программистом Ноа Рубином записал более 68 . Пианист и адвокат Дэмиен Рил вместе с другом программистом Ноа Рубином записал более 68 миллиардов мелодий, чтобы минимизировать судебные иски по авторскому праву, сообщает Vice.

Все комбинации, которые дуэт создал с помощью компьютерного алгоритма (программа запоминала каждую возможную комбинацию, начиная от ноты "До"), загрузили в Интернет — на веб-сервисе Github, и сделали их общедоступными.

Рил и Рубин надеются, что такая "сокровищница" поможет уменьшить процент исков по авторским правам. Все-таки работа адвоката иногда может стоить миллионы долларов. И положительный результат никогда не гарантирован.

Так как мелодии записаны в цифровом формате, то в алгоритме ноты обозначаются числами.

"В соответствии с законом об авторском праве - числа являются фактами, — объяснил Дэмиен Рил. — Так что, может быть, если мы просто "копируем" их, то получается, мелодии — это математика".

Пока неизвестно сработает ли эта тактика в суде. В любом случае, Дэмиен Рил настроен оптимистично и считает, что создал хороший проект.