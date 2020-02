Пианист-любитель записал более 68 миллиардов мелодий

Один из самых известных примеров — иск музыканта Тома Петти к британскому певцу Сэму Смиту. Он утверждал, что композиция Смита "Stay with me" (2014 год) созвучна с его "I won’t back down" (1989 год). В конце концов певцу при исполнении своего хита приходилось выплачивать Петти авторские отчисления.