МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"За пределами Китая количество случаев вируса составило 4351 в 49 странах, и 67 человек скончались", - сказал он. Трансляция велась в Twitter ВОЗ.
По словам главы ВОЗ, за последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения, что стало "самым низким показателем за месяц".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса