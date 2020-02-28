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Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351
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РИА Новости

Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351

18:45 28.02.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы на одной из улиц Милана
Туристы на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"За пределами Китая количество случаев вируса составило 4351 в 49 странах, и 67 человек скончались", - сказал он. Трансляция велась в Twitter ВОЗ.
По словам главы ВОЗ, за последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения, что стало "самым низким показателем за месяц".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайВ мире
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