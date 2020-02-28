В Южной Корее зарегистрировали повторное заражение коронавирусом

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

© AP Photo / Lee Jin-man Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. В Южной Корее зарегистрировано первое повторное заражение коронавирусом , сообщил на своей странице в Facebook мэр южнокорейского города Сихын - Им Бен Тхэк.

Заражение вновь нашли у 73-летней жительницы города, которая была зарегистрирована как 25-й зараженный в стране 9 февраля и выписана 22 февраля.

"Она заявила о наличии симптомов в общественный центр здравоохранения 27 февраля, куда ее сразу забрали на скорой помощи… сегодня примерно в 17.00 подтвердилось, что она заражена, и ее перевезли в больницу в Соннаме", - сообщил мэр.

Ранее представитель государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун сообщила, что излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на вирусную нуклеиновую кислоту, не могут заразить других людей. По ее словам, у некоторых из таких пациентов дополнительные проверки снова дали уже отрицательный результат. Заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Сун Те также пояснил, что у переболевшего вирусом человека, как правило, в организме вырабатываются антитела, поэтому он незаразный.

В свою очередь заместитель главного врача пекинской больницы Чаоян сообщил, что анализы переболевшего новым типом коронавируса после выписки из больницы могут вновь оказаться положительными, потому что из-за низкого иммунитета или пожилого возраста может произойти замедление очищения организма от вируса, но это не является рецидивом или повторным заражением.

По последним данным, число зараженных в Южной Корее достигло 2337, из них 1314 в Тэгу. Скончались 16 человек, выздоровели 27, анализы еще 30 237 человек в работе, 27 зараженных обнаружены среди военнослужащих.

Более 840 случаев заражения связывают с сектой Синчхончжи. В корейском городе Тэгу 61-летняя южнокореянка, у которой позже подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан.