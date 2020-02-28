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Госбюро расследований Украины в пятницу провело два допроса Порошенко
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РИА Новости

Госбюро расследований Украины в пятницу провело два допроса Порошенко

18:00 28.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Следователи государственного бюро расследований Украины в пятницу провели два допроса бывшего президента Петра Порошенко, заявил его адвокат Илья Новиков.
Порошенко в пятницу сам пришел на допрос в государственное бюро расследований, несмотря на решение суда о его принудительном приводе.
"Сегодня у нас было два допроса по двум делам. Они были, на мой взгляд, абсолютно бессмысленными. Следователи очень много раз повторяли одни и те же вопросы", - заявил Новиков журналистам.
Порошенко и его адвокаты провели в здании госбюро около шести часов. После допросов к журналистам вышли только адвокаты. Сам Порошенко, возможно, вышел через другой выход. Адвокаты не сообщили, где находится Порошенко и почему он не вышел к журналистам.
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Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро расследований Украины. Адвокат объяснил это тем, что экс-президент находился за границей. После этого на сайте канала "112.Украина" была опубликована фотокопия судебного решения, согласно которому суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах.
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Государственное бюро расследований УкраиныПетр ПорошенкоУкраина
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