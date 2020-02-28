Госбюро расследований Украины в пятницу провело два допроса Порошенко

Порошенко в пятницу сам пришел на допрос в государственное бюро расследований, несмотря на решение суда о его принудительном приводе.

"Сегодня у нас было два допроса по двум делам. Они были, на мой взгляд, абсолютно бессмысленными. Следователи очень много раз повторяли одни и те же вопросы", - заявил Новиков журналистам.

Порошенко и его адвокаты провели в здании госбюро около шести часов. После допросов к журналистам вышли только адвокаты. Сам Порошенко, возможно, вышел через другой выход. Адвокаты не сообщили, где находится Порошенко и почему он не вышел к журналистам.

Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро расследований Украины. Адвокат объяснил это тем, что экс-президент находился за границей. После этого на сайте канала "112.Украина" была опубликована фотокопия судебного решения, согласно которому суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля.