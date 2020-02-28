Лукашенко призвал избежать паники из-за коронавируса

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить паники среди населения страны из-за нового типа коронавируса

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Белорусский вуз, где учится заболевший коронавирусом иранец, с 28 февраля по 15 марта перешел на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, отменив аудиторные занятия и массовые мероприятия.

"Важно не допустить паники среди населения", - заявил в пятницу Лукашенко, отмечая широкое распространение нового вируса в разных странах мира. Слова президента приводит Sputnik Беларусь

Он отметил, что неверное поведение врачей может спровоцировать панику. "Начнете вопить, шуметь - как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в 100 раз. Мы, конечно, этого не допустим. Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям", - сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что врачи должны вести себя так, чтобы свести риск заболевания к минимуму. "Работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом", - подчеркнул глава государства.

Обращаясь к белорусам, он попросил их в связи с коронавирусом вести себя поаккуратнее и беречь детей.