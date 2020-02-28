Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T16:47+0300
https://ria.ru/20200228/1565340578.html
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565340399_0:60:1024:636_1036x0_80_0_0_fe330678ffbdb67a752b760cdb8be447.jpg
РИА Новости

СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9

16:47 28.02.2020
23
© Фото : Синара-транспортные машиныСТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
© Фото : Синара-транспортные машины
МОСКВА, 28 фев - Синара-транспортные машины. Сегодня на площадке Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины", СТМ) состоялась отгрузка первой партии локомотив ТЭМ9. Передача тепловозов прошла при участии заместителя генерального директора по техническому развитию – главного инженера Федеральной грузовой компании Андрея Шевцова, заместителя генерального директора СТМ, генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина и генерального директора ЛТЗ Александра Панкратова.
По условиям контракта, в 2020 году Федеральная грузовая компания (АО "ФГК", дочернее общество РЖД) приобретет четыре тепловоза данной серии. Четырехосные маневрово-вывозные локомотивы ТЭМ9 имеют сертификат соответствия ТР ТС, который дает право выхода локомотивов на пути общего пользования. Эти машины прекрасно зарекомендовали себя на предприятиях металлургической, горно-обогатительной, нефтехимической отраслях промышленности.
ТЭМ9 оснащены инновационными системами микропроцессорного управления и относятся к категории "умных локомотивов". На них установлена система гребнесмазывания, система учета расхода топлива и параметров движения маневровых локомотивов (РПДА). Одно из ключевых преимуществ тепловоза – способность проходить кривые малых радиусов – до 50 м, что особо актуально для работы на подъездных путях промышленных площадок и делает его самым востребованным на отечественном рынке. За счет применения четырехосной экипажной части и мощности 1200 л.с. ТЭМ9 имеет превосходное преимущество перед аналогами. Локомотивы оборудованы дизель-генератором ДГ-882Л производства Уральского дизель-моторного завода (входит в холдинг СТМ). Топливная экономичность и пусковые свойства позволяют эксплуатировать машину в различных климатических зонах (от -50°C до +40°C).
© Фото : Синара-транспортные машиныСТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
© Фото : Синара-транспортные машины
"На коммерческом рынке промышленного железнодорожного сектора холдинг "Синара Транспортные Машины" выступает крупнейшим поставщиком локомотивов для российских предприятий. Мы полностью обеспечиваем потребности металлургических комбинатов в пополнении и обновлении локомотивного парка. На данный момент СТМ поставил свыше 100 единиц тепловозов ТЭМ9 промышленным лидерам России, Казахстана и Белоруссии, – рассказал Антон Зубихин. – Благодаря сотрудничеству с Федеральной грузовой компанией мы открываем рынок поставок этих тепловозов для Российских железных дорог. Следующим этапом сотрудничества с ФГК станет организация комплексного сервисного обслуживания локомотивов".
Генеральный директор ФГК Виктор Воронович отметил, что предоставление услуг локомотивной тяги тепловозами компании будет способствовать повышению эффективности работы предприятий, уменьшению времени простоя вагонов под погрузкой за счет своевременного выполнения грузовых операций. "Компания не только повышает уровень клиентоориентированности на рынке транспортных услуг, создает новые рабочие места и получает дополнительную прибыль, но и обеспечивает себя грузовой базой в период профицита подвижного состава. Отвечая вызовам времени и следуя принятой стратегии развития, мы совершаем эволюцию услуг и формируем новые стандарты сервиса в сфере взаимодействия с клиентами, повышая уровень логистики и операционную эффективность, содействуя успешности бизнеса партнеров", – прокомментировал Виктор Воронович.
"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.
Акционерное общество "Федеральная грузовая компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. АО "ФГК" входит в тройку лидеров рейтинга операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP.
Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Общий вагонный парк АО "ФГК" составляет 137,1 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 26.02.2020).
На полигоне российских железных дорог работают 15 филиалов и агентств транспортного обслуживания АО "ФГК", а также представительства в Москве и Республике Казахстан.
Пресс-центр Группы Синара
Телефон: (343) 229-33-00
E-mail: cos@sinara-group.com
www.sinara-group.com
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Церемония совместного фотографирования перед началом второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану. 9 ноября 2018
Процесс мирного урегулирования в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп вновь заявил о планах вывести войска из Афганистана
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о разработке законопроекта о запрете клеток в судах
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
ПСБ выделил деньги на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Клетка для обвиняемых в зале суда
Юрист оценил законопроект о запрете клеток в судах
Сотрудник полиции
В Коми арестовали одного из сбежавших пациентов психдиспансера
Эмблема на форме сотрудника полиции
Пензенский чиновник заявил о нападении журналиста во время совещания
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Электронное голосование по Конституции могут провести только в Москве
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об изменении закона о патентных поверенных
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Артюхов провел встречу с председателем правления "Газпром нефти"
ТВ-пульт
Ростовскому ветерану вернули два телевизора, изъятых за долги внучки
Член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев в информационном центре ЦИК
ЦИК пока не готов проводить дистанционное голосование по всей стране
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле
Гендиректор ЮНЕСКО приедет в Москву на празднование годовщины Победы
Сергей Шнуров
Шнуров рассказал, каким видит своего потенциального избирателя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния