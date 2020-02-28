Эдгард Запашный призвал ужесточить наказание за фейковые новости

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Директор Большого Московского цирка Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что наказание для СМИ за распространение фейковых новостей необходимо ужесточить и сделать так, чтобы судебные разбирательства в связи с фейками для медиа стали максимально невыгодными.

"Серьезный штрафные санкции не предусмотрены в принципе, моральный ущерб только называется словом "моральный ущерб". Больше ста тысяч рублей в принципе невозможно выиграть. Это хорошо, если ты народный артист или известный человек, а так это всегда исчисляется парой десятков рублей. А на самом скандале люди зарабатывают гораздо больше! И уйдя в суд, они даже только заинтересованы в этом", - сказал Запашный на заседании общественного совета при комитете ГД по культуре.

Он привел пример с Евгением Петросяном, которого в последние месяцы активно обсуждали в СМИ. "Я крайнее уважение испытываю к этому человеку. На постоянной основе его полоскают во всех СМИ, и он в принципе ничего с этим не может сделать. У него есть возможность идти в суды, у него есть и финансовая возможность, но это даст еще более худший эффект для него. А я считаю, что после первого выигрышного дела, если ты действительно отстаиваешь свою собственную честь, это должно очень сильно сказаться, прежде всего, на распространителях информации, чтоб они начали жалеть об этом в конце концов, а не наоборот, на этом зарабатывать", - заключил директор цирка.

По мнению музыканта Сергея Шнурова, ситуация складывается ненормальная, но побороть ее невозможно.

"Не люблю это слово, но произнесу его, оно гораздо хуже, чем многие матерные, но тем не менее – это мировой тренд. И ничего ты с этим не сделаешь... Мы живем во времена постправды. Вот эта виртуальная реальность, в которой существуют большинство жителей, и они абсолютно не занимаются своей жизнью, а переживают за Петросяна, ненавидят Джигарханяна, которого недавно любили, и так далее", - сказал Шнуров.

Музыкант считает, что если человек выходит в медийное пространство, то он должен быть готов к такому отношению и "растить собственную шкуру, быть непробиваемым". "Сколько ходит непонятных совершенно слухов уж казалось бы про кого? Про Путина! Ну, сколько? Миллион! И что, это вычистить можно? Нет! Хотя у него все службы, уж казалось бы, этому человеку можно было бы вычистить. За собственную репутацию побороться. Нет, это невозможно", - заключил Шнуров.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2019 года подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества. Документ вводит запрет на публикацию ложной общественно значимой информации, которая преподносится как настоящая, если она угрожает жизни и здоровью, влияет на общественный порядок и безопасность, препятствует работе объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, финансов и так далее.