Ученые из Иркутска и Пекина изучат УНЧ-волны в космической плазме

МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН и Пекинского университета реализуют совместный проект по изучению взаимодействия ультра-низкочастотных волн (УНЧ-волн) и высокоэнергичных заряженных частиц в космической плазме.
Грант на исследование выделен Российским фондом фундаментальных исследований и аналогичной китайской структурой. Проект рассчитан на два года.
Ученые планируют исследовать поведение и совместную динамику волн и частиц с помощью спутниковых и радарных наблюдений. Кроме того, будут проведены теоретические и численные исследования взаимодействия УНЧ-волн с частицами, чтобы сопоставить их с данными экспериментов.
На 2020 год запланировано изучение поведения альфвеновских волн в космической плазме и анализ их взаимодействия с энергичными частицами. Обмен данными с китайскими коллегами осуществляется постоянно, на апрель был намечен совместный семинар, однако он, скорее всего, будет перенесен из-за распространения в Китае коронавирусной инфекции.