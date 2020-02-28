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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-28T14:57+0300
https://ria.ru/20200228/1565329920.html
Ученые из Иркутска и Пекина изучат УНЧ-волны в космической плазме
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РИА Новости

Ученые из Иркутска и Пекина изучат УНЧ-волны в космической плазме

14:57 28.02.2020
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© NASA/JPL-Caltech/IPACКосмос
Космос
© NASA/JPL-Caltech/IPAC
МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН и Пекинского университета реализуют совместный проект по изучению взаимодействия ультра-низкочастотных волн (УНЧ-волн) и высокоэнергичных заряженных частиц в космической плазме.
Грант на исследование выделен Российским фондом фундаментальных исследований и аналогичной китайской структурой. Проект рассчитан на два года.
Ученые планируют исследовать поведение и совместную динамику волн и частиц с помощью спутниковых и радарных наблюдений. Кроме того, будут проведены теоретические и численные исследования взаимодействия УНЧ-волн с частицами, чтобы сопоставить их с данными экспериментов.
На 2020 год запланировано изучение поведения альфвеновских волн в космической плазме и анализ их взаимодействия с энергичными частицами. Обмен данными с китайскими коллегами осуществляется постоянно, на апрель был намечен совместный семинар, однако он, скорее всего, будет перенесен из-за распространения в Китае коронавирусной инфекции.
Уральский федеральный университет
29 ноября 2019, 15:18Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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