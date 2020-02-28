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Ростовскому ветерану вернули два телевизора, изъятых за долги внучки
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РИА Новости

Ростовскому ветерану вернули два телевизора, изъятых за долги внучки

14:56 28.02.2020
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Судебные приставы Ростовской области передали ветерану на ответственное хранение два телевизора, которые изъяли у нее за долги внучки, сообщили РИА Новости в УФССП России по региону.
Ранее "1РнД" сообщил, что судебные приставы изъяли у 92-летнего ветерана тыла, страдающего болезнью Альцгеймера, два телевизора за долг внучки, которая давно не проживает с матерью и бабушкой. Кроме того, по их данным, пристав акта описи не составила и вынесла телевизоры вместе с документами на них. Прокуратура региона организовала проверку.
По информации приставов, долг женщины составил около 131 тысячи рублей. Поскольку с 2017 года он так и не был погашен, приставы пришли к ней по месту прописки. Должника на месте не было, но были ее родственники.
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"Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста имущества - телевизоров... После обращения родственников должника судебный пристав-исполнитель передал им арестованное имущество на ответственное хранение. В случае представления родственниками должника документов, подтверждающих право собственности на указанное имущество, арест с него будет снят", - сообщили в УФССП.
Представитель ростовского отделения Общероссийского народного фронта сообщил РИА Новости, что они направили в областную прокуратуру и МВД обращения с просьбой разобраться в ситуации, а "в случае обнаружения нарушения действующего законодательства РФ - принять соответствующие меры и сообщить об этом".
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