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В Якутии экс-работника банка осудили за присвоение денег клиентов
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РИА Новости

В Якутии экс-работника банка осудили за присвоение денег клиентов

14:47 28.02.2020 (обновлено: 14:49 28.02.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Экс-работник банка в городе Якутске присвоил около 9 миллионов рублей, суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии, на имущество мужчины наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным прокуратуры, в Якутске бывший начальник отдела кассовых операций филиала ОАО "Банк Москвы" признан виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере.
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"В суде установлено, что подсудимый, имея неограниченный доступ к наличным денежным средствам и кассовым документам, исключив иных лиц от инкассации банкоматов и замкнув на себе процесс загрузки и выгрузки денежной наличности в банкоматы, единолично размещая в них часть денежных средств, остальную часть присваивал себе", - рассказали в пресс-службе.
Для сокрытия недостачи денег, он указывал на ярлыках кассет ложные сведения о количестве загруженных купюр. При этом в операционную систему банкоматов мужчина периодически не вводил данные о количестве фактически загруженных купюр, что исключало возможность дистанционного мониторинга. "Таким образом, путем присвоения вверенного имущества банковский служащий похитил денежные средства в сумме свыше 5 миллионов 200 тысяч рублей. Кроме того, из кассового узла банка им совершено хищение денежных средств в размере более 3 миллиона 860 тысяч рублей. Общая сумма похищенных им денежных средств составила порядка 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
"В целях обеспечения возмещения причиненного вреда на имущество бывшего банковского сотрудника органами предварительного следствия наложен арест. Приговор не вступил в силу", - добавили в прокуратуре.
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