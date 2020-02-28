В Якутии экс-работника банка осудили за присвоение денег клиентов

ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Экс-работник банка в городе Экс-работник банка в городе Якутске присвоил около 9 миллионов рублей, суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии, на имущество мужчины наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным прокуратуры, в Якутске бывший начальник отдела кассовых операций филиала ОАО "Банк Москвы" признан виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

"В суде установлено, что подсудимый, имея неограниченный доступ к наличным денежным средствам и кассовым документам, исключив иных лиц от инкассации банкоматов и замкнув на себе процесс загрузки и выгрузки денежной наличности в банкоматы, единолично размещая в них часть денежных средств, остальную часть присваивал себе", - рассказали в пресс-службе.

Для сокрытия недостачи денег, он указывал на ярлыках кассет ложные сведения о количестве загруженных купюр. При этом в операционную систему банкоматов мужчина периодически не вводил данные о количестве фактически загруженных купюр, что исключало возможность дистанционного мониторинга. "Таким образом, путем присвоения вверенного имущества банковский служащий похитил денежные средства в сумме свыше 5 миллионов 200 тысяч рублей. Кроме того, из кассового узла банка им совершено хищение денежных средств в размере более 3 миллиона 860 тысяч рублей. Общая сумма похищенных им денежных средств составила порядка 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.