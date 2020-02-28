Еврокомиссия призвала остановить военные действия в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Европейская комиссия обратилась ко всем сторонам, которые принимают решение по ситуации в Сирии, с призывом остановить военные действия в Идлибе, заявил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
"Необходимо остановить военные действия - это единственное решение для Идлиба, ЕС обращается с таким призывом ко всем, кто принимает решение, Россия тоже должна прислушаться к этому призыву", - сказал он.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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