Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T14:29+0300
https://ria.ru/20200228/1565327112.html
Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СФО стартовал в Томске
https://cdn24.img.ria.ru/images/100493/45/1004934546_0:114:2000:1239_1036x0_80_0_0_028f91d85dad01ea59cd7e0400c12714.jpg
РИА Новости

Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СФО стартовал в Томске

14:29 28.02.2020
62
© РИА Новости / Яков АндреевТомск
Томск
© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Трехдневный окружной полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стартовал в Томске, в нем примут участие 55 команд учителей из восьми регионов СФО и две студенческих команды – всего 171 участник, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"В Сибирском федеральном округе на конкурс поступило 4903 заявки от учителей школ. Лидером по числу регистраций в СФО стала Кемеровская область – 1 672 заявки. Впервые в полуфинале примут участие будущие учителя – две сборные студенческие команды, представляющие педагогические вузы из Томска, Красноярска, Новосибирска, Омска и Барнаула", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта "Учитель будущего" АНО "Россия – страна возможностей" Андрея Богданцева.
Конкурсные испытания пройдут в формате "педагогического триатлона", включающего в себя ряд блоков. Это педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду вопросов образования, методический конструктор, на котором командам необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса, а также кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями).
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" запущен в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.
Урок в школе
24 февраля, 20:04
В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд учителей от ДФО
По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.
Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
000000
Обсудить 0
ТомскОбразование - Общество
Рекомендуем
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
ПСБ выделил деньги на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Космос
Ученые из Иркутска и Пекина изучат УНЧ-волны в космической плазме
Церемония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова Чистая книга
В Поморье вручили премию имени Федора Абрамова "Чистая книга"
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
Ноутбук
Проект Up Great опубликовал базу данных для обучения робомобилей
Полис ОМС
ФОМС: страховые представители доступны всем застрахованным по ОМС
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: власти области поддержат "Тверской экскаватор"
Прогулочная яхта на Москве-реке
Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности
Трансформаторы подстанции
"Интер РАО" намерена внести в Минэнерго новую стратегию развития
Новорожденные дети
В Ленобласти зафиксировано рекордное снижение смертности новорожденных
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
Сенаторы проверят готовность школ предоставить горячее питание детям
Архивное фото
Названы победители чемпионата Worldskills Russia в газовой сфере
Школьные рюкзаки
ЕР предложит включить в школьную программу курс по истории юных героев
Стали известны финалисты конкурса Уроки Победы
Стали известны финалисты конкурса "Уроки Победы"
Скорая помощь
На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния