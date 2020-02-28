Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СФО стартовал в Томске

"В Сибирском федеральном округе на конкурс поступило 4903 заявки от учителей школ. Лидером по числу регистраций в СФО стала Кемеровская область – 1 672 заявки. Впервые в полуфинале примут участие будущие учителя – две сборные студенческие команды, представляющие педагогические вузы из Томска, Красноярска, Новосибирска, Омска и Барнаула", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта "Учитель будущего" АНО "Россия – страна возможностей" Андрея Богданцева.

Конкурсные испытания пройдут в формате "педагогического триатлона", включающего в себя ряд блоков. Это педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду вопросов образования, методический конструктор, на котором командам необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса, а также кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями).

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" запущен в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.