В Греции выявили четвертый случай заболевания коронавирусом

АФИНЫ, 28 фев – РИА Новости. В Греции выявлен четвертый случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения по вопросу нового коронавируса профессор Сотирис Циодрас.
"Это гречанка 36 лет, которая путешествовала по пострадавшему району Италии. По возвращении у нее развилась легкая симптоматика", - сообщил он.
Женщина чувствует себя хорошо, она изолирована в больнице "Аттикон".
Заболевание диагностировано в лаборатории микробиологии медицинского факультета Афинского университета.
Первый случай заражения новым коронавирусом в Греции был подтвержден в среду.
Инфицирование выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая посетила северную Италию. В четверг власти Греции подтвердили два новых случая коронавирусом - один в Салониках у сына инфицированной женщины и второй в Афинах.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса