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В Греции выявили четвертый случай заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Греции выявили четвертый случай заболевания коронавирусом

14:12 28.02.2020
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
АФИНЫ, 28 фев – РИА Новости. В Греции выявлен четвертый случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения по вопросу нового коронавируса профессор Сотирис Циодрас.
"Это гречанка 36 лет, которая путешествовала по пострадавшему району Италии. По возвращении у нее развилась легкая симптоматика", - сообщил он.
Женщина чувствует себя хорошо, она изолирована в больнице "Аттикон".
Заболевание диагностировано в лаборатории микробиологии медицинского факультета Афинского университета.
Первый случай заражения новым коронавирусом в Греции был подтвержден в среду.
Инфицирование выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая посетила северную Италию. В четверг власти Греции подтвердили два новых случая коронавирусом - один в Салониках у сына инфицированной женщины и второй в Афинах.
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