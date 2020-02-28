В Греции выявили четвертый случай заболевания коронавирусом

Женщина чувствует себя хорошо, она изолирована в больнице "Аттикон".

Первый случай заражения новым коронавирусом в Греции был подтвержден в среду.

Инфицирование выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая посетила северную Италию. В четверг власти Греции подтвердили два новых случая коронавирусом - один в Салониках у сына инфицированной женщины и второй в Афинах.