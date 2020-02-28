МИД предупредил россиян о манифестациях в Венгрии и Чехии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о запланированных на воскресенье, 1 марта, манифестациях в Чехии и Венгрии.
"Чехия – на 1 марта в г. Прага запланированы очередные манифестации сторонников общественного движения "Million Moments for Democracy"; повышенные меры безопасности; в местах проведения акций возможны ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В ДСКЦ также сообщили, что в венгерском Будапеште 1 марта ожидаются акции протеста из-за чего будут действовать повышенные меры безопасности, а также возможно перекрытие дорог.
В МИД РФ добавили, что ранее, 28 февраля, в Испании ожидаются очередные протестные акции фермеров, которые будут сопровождаться повышенными мерами безопасности. В ДСКЦ МИД отметили, что в связи с этим по всей территории Испании возможно перекрытие дорог сельскохозяйственной техникой.
27 февраля, 13:28МИД предупредил россиян о манифестациях в Греции, Таиланде и Франции