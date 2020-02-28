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Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии возросло до 15
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РИА Новости

Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии возросло до 15

14:08 28.02.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло до 15, говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерального департамента общественного здравоохранения страны.
"15 случаев заражения новым коронавирусом подтверждено в Швейцарии. Указанные случаи зарегистрированы в кантонах Тичино, Женева, Аргау, Цюрих, Базель и Во", - говорится в заявлении.
Как отмечается, все заболевшие изолированы, угрозы их состоянию здоровья нет. Власти также выявляют всех, кто с ними контактировал.
В пятницу утром в ходе чрезвычайного заседания, посвященного развитию ситуации, Федеральный совет принял решение запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее 1000 человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.
В Женеве с 5 по 15 марта запланирован международный автомобильный салон. В прошлом году его посетило свыше 600 тысяч человек. Официально об отмене автошоу пока не сообщалось.
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